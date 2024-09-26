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Лига Европы
26 сентября 2024, 12:44 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:49
156
4

Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле

Безголевая домашняя серия киевлян в ЛЕ достигла 478 минут

26 сентября 2024, 12:44 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:49
156
4
Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле
ФК Динамо

В матче с «Лацио» (0:3) «Динамо» установило целый ряд украинских антирекордов. Так киевляне потерпели 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле, побив «рекорд», принадлежавший «Ворскле». Бело-синие продлили домашнюю безголевую серию в ЛЕ до 478 минут и на 12 минут превзошли свой же наихудший результат 15-летней давности.

Еще одно собственное «достижение» динамовцы обновили, не зная побед в родных стенах в Лиге Европы 8 игр кряду, а другой повторили, пропуская в ЛЕ 9 матчей подряд. Кроме того, киевляне подняли планку двух личных антирекордов, продлив домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 10 матчей, а в Лиге Европы – до 8.

К слову, украинские клубы обходятся без побед во встречах с командами из Италии уже 14 игр подряд (4 ничьи и 10 поражений), а без голов – 571 минуту.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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zelc006
А нас за що?
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0
potemkin78
не в ЧУ проблема. 15 лет назад никаких проблем с ним небыло
Ответить
0
Saar
Італія? Нічого дивного. Ви ж не дивуєтесь, коли "Запорожця" обгонить "Феррарі"!
Ответить
0
SHN
А где эти эксперты,которые вчера ничью ртсовали?
Нужен прозвон!
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-1
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