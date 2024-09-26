Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле

В матче с «Лацио» (0:3) «Динамо» установило целый ряд украинских антирекордов. Так киевляне потерпели 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле, побив «рекорд», принадлежавший «Ворскле». Бело-синие продлили домашнюю безголевую серию в ЛЕ до 478 минут и на 12 минут превзошли свой же наихудший результат 15-летней давности.

Еще одно собственное «достижение» динамовцы обновили, не зная побед в родных стенах в Лиге Европы 8 игр кряду, а другой повторили, пропуская в ЛЕ 9 матчей подряд. Кроме того, киевляне подняли планку двух личных антирекордов, продлив домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 10 матчей, а в Лиге Европы – до 8.

К слову, украинские клубы обходятся без побед во встречах с командами из Италии уже 14 игр подряд (4 ничьи и 10 поражений), а без голов – 571 минуту.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ