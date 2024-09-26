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  4. Владимир МИКИТИН: «С такой защитой в Европе Динамо делать нечего»
Лига Европы
26 сентября 2024, 13:23 |
918
3

Владимир МИКИТИН: «С такой защитой в Европе Динамо делать нечего»

Экспериментальный состав «Лацио» нанес поражение «Динамо» в Гамбурге

26 сентября 2024, 13:23 |
918
3
Владимир МИКИТИН: «С такой защитой в Европе Динамо делать нечего»
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче группового раунда Лиги Европы по футболу киевское «Динамо» было разбито «Лацио» из Италии – 0:3.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в разговоре с корреспондентом Sport.ua назвал виновных в этой крупной неудаче:

– В футболе аксиома: все начинается с обороны. Сколько уже было выпущено критических стрел в сторону защитников «Динамо», а они на ошибках не учатся. Вот и в последнем календарном матче в УПЛ с «Рухом» лишь беспомощность нападающего львовян Игоря Краснопира помогла киевлянам избежать неприятностей. И вчера защитники номинальных хозяев остались верны себе, были не безгрешны, вот только римляне в отличие от Краснопира промахов не прощали.

– Но ведь нельзя сказать, что обороне киевлян не хватало концентрации, желания.

– Просто такой у нее посредственный уровень. И в поединках на международной арене это сразу дает о себе знать.

– При этом рулевой гостей Марко Барони доверил место в старте целой группе резервистов, которые без особого труда деклассировали динамовскую основу.

– Таковы реалии. Класс «Лацио» был заметно выше, чем у «Динамо». Ведь киевляне не только плохо оборонялись, они не порадовали и реализацией голевых моментов. Римляне забили практически все, что создали, а киевляне капитулировали перед вратарем гостей.

Кстати, для украинской сборной и клубов уже стало привычным начинать с поражений выступления на престижных соревнованиях. Видимо, это уже тенденция. Правда, радует, что поражения на старте не выбивают наших представителей из колеи, они борются до конца, чтобы исправить положение. Будем надеяться, что и для динамовцев еще не все потеряно, что с возвращением Дениса Попова тыл станет более надежным. Тогда и впереди дела пойдут веселее.

Свой следующий матч в групповом раунде Лиги Европы динамовцы проведут 3 октября в гостях с немецким «Хоффенхаймом».

Ранее мы сообщали, что крупное поражение «Динамо» от «Лацио» стало юбилейным для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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serhiy
А то що за дядя ?
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