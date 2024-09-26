Шовковский потерпел крупное поражение в еврокубках в 7-м матче
Только трем тренерам «Динамо» удалось избежать разгромов на международной арене
Александр Шовковский потерпел первое крупное поражение в еврокубках. Причем, как и его предшественник у руля «Динамо» Мирча Луческу, в 7-м матче.
Более продолжительные стартовые серии без разгромов имели на международной арене только четыре наставника бело-синих – Юрий Семин, Александр Хацкевич, Анатолий Пузач и Йожеф Сабо.
А еще трем тренерам киевлян вообще удалось избежать крупных «проколов» в еврокубках – Олегу Блохину (в 17 играх), Валерию Газзаеву (в 12) и Леониду Буряку (в 2-х).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые крупные поражения тренеров Динамо в еврокубках
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Юрий МОРОЗОВ
|
02.03.1983
|
КЧ
|
1/4
|
Гамбург
|
0:3 (д)
|
1-й
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
07.11.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Манчестер Юн.
|
0:4 (г)
|
2-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
29.09.1993
|
ЛЧ
|
1/16
|
Барселона
|
1:4 (г)
|
3-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
23.10.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Ольборг
|
0:3 (г)
|
4-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
12.12.1973
|
КУ
|
1/8
|
Штутгарт
|
0:3 (г)
|
5-й
|
Виктор МАСЛОВ
|
12.01.1966
|
КК
|
1/4
|
Селтик
|
0:3 (г)
|
5-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
13.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Стяуа
|
1:4 (д)
|
6-й
|
Александр СЕВИДОВ
|
21.03.1973
|
КЧ
|
1/4
|
Реал
|
0:3 (г)
|
6-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.09.2002
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Ювентус
|
0:5 (г)
|
7-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
24.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
0:4 (д)
|
7-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
25.09.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Лацио
|
0:3 (д)
|
8-й
|
Йожеф САБО
|
07.12.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бавария
|
1:4 (д)
|
14-й
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
18.03.1992
|
КЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
0:3 (г)
|
27-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
07.03.2019
|
ЛЕ
|
1/8
|
Челси
|
0:3 (г)
|
39-й
|
Юрий СЕМИН
|
18.09.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ПСЖ
|
1:4 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.
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