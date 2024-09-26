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Лига Европы
26 сентября 2024, 12:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:37
195
0

Шовковский потерпел крупное поражение в еврокубках в 7-м матче

Только трем тренерам «Динамо» удалось избежать разгромов на международной арене

26 сентября 2024, 12:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:37
195
0
Шовковский потерпел крупное поражение в еврокубках в 7-м матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Шовковский потерпел первое крупное поражение в еврокубках. Причем, как и его предшественник у руля «Динамо» Мирча Луческу, в 7-м матче.

Более продолжительные стартовые серии без разгромов имели на международной арене только четыре наставника бело-синих – Юрий Семин, Александр Хацкевич, Анатолий Пузач и Йожеф Сабо.

А еще трем тренерам киевлян вообще удалось избежать крупных «проколов» в еврокубках – Олегу Блохину (в 17 играх), Валерию Газзаеву (в 12) и Леониду Буряку (в 2-х).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные поражения тренеров Динамо в еврокубках

Матч

Тренер

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1-й

Юрий МОРОЗОВ

02.03.1983

КЧ

1/4

Гамбург

0:3 (д)

1-й

Олег ЛУЖНЫЙ

07.11.2007

ЛЧ

ГТ

Манчестер Юн.

0:4 (г)

2-й

Михаил ФОМЕНКО

29.09.1993

ЛЧ

1/16

Барселона

1:4 (г)

3-й

Сергей РЕБРОВ

23.10.2014

ЛЕ

ГТ

Ольборг

0:3 (г)

4-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

12.12.1973

КУ

1/8

Штутгарт

0:3 (г)

5-й

Виктор МАСЛОВ

12.01.1966

КК

1/4

Селтик

0:3 (г)

5-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

13.09.2006

ЛЧ

ГТ

Стяуа

1:4 (д)

6-й

Александр СЕВИДОВ

21.03.1973

КЧ

1/4

Реал

0:3 (г)

6-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

24.09.2002

ЛЧ

ГТ

Ювентус

0:5 (г)

7-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

24.11.2020

ЛЧ

ГТ

Барселона

0:4 (д)

7-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

25.09.2024

ЛЕ

ОТ

Лацио

0:3 (д)

8-й

Йожеф САБО

07.12.1994

ЛЧ

ГТ

Бавария

1:4 (д)

14-й

Анатолий ПУЗАЧ

18.03.1992

КЧ

ГТ

Барселона

0:3 (г)

27-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

07.03.2019

ЛЕ

1/8

Челси

0:3 (г)

39-й

Юрий СЕМИН

18.09.2012

ЛЧ

ГТ

ПСЖ

1:4 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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