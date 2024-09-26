Шовковский потерпел крупное поражение в еврокубках в 7-м матче

Александр Шовковский потерпел первое крупное поражение в еврокубках. Причем, как и его предшественник у руля «Динамо» Мирча Луческу, в 7-м матче.

Более продолжительные стартовые серии без разгромов имели на международной арене только четыре наставника бело-синих – Юрий Семин, Александр Хацкевич, Анатолий Пузач и Йожеф Сабо.

А еще трем тренерам киевлян вообще удалось избежать крупных «проколов» в еврокубках – Олегу Блохину (в 17 играх), Валерию Газзаеву (в 12) и Леониду Буряку (в 2-х).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные поражения тренеров Динамо в еврокубках

Матч Тренер Дата Ранг Стадия Соперник Счет 1-й Юрий МОРОЗОВ 02.03.1983 КЧ 1/4 Гамбург 0:3 (д) 1-й Олег ЛУЖНЫЙ 07.11.2007 ЛЧ ГТ Манчестер Юн. 0:4 (г) 2-й Михаил ФОМЕНКО 29.09.1993 ЛЧ 1/16 Барселона 1:4 (г) 3-й Сергей РЕБРОВ 23.10.2014 ЛЕ ГТ Ольборг 0:3 (г) 4-й Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 12.12.1973 КУ 1/8 Штутгарт 0:3 (г) 5-й Виктор МАСЛОВ 12.01.1966 КК 1/4 Селтик 0:3 (г) 5-й Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 13.09.2006 ЛЧ ГТ Стяуа 1:4 (д) 6-й Александр СЕВИДОВ 21.03.1973 КЧ 1/4 Реал 0:3 (г) 6-й Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 24.09.2002 ЛЧ ГТ Ювентус 0:5 (г) 7-й Мирча ЛУЧЕСКУ 24.11.2020 ЛЧ ГТ Барселона 0:4 (д) 7-й Александр ШОВКОВСКИЙ 25.09.2024 ЛЕ ОТ Лацио 0:3 (д) 8-й Йожеф САБО 07.12.1994 ЛЧ ГТ Бавария 1:4 (д) 14-й Анатолий ПУЗАЧ 18.03.1992 КЧ ГТ Барселона 0:3 (г) 27-й Александр ХАЦКЕВИЧ 07.03.2019 ЛЕ 1/8 Челси 0:3 (г) 39-й Юрий СЕМИН 18.09.2012 ЛЧ ГТ ПСЖ 1:4 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.