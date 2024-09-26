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Лига Европы
26 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:41
291
4

Динамо потерпело 10-е крупное поражение в еврокубках на своем поле

Всего украинские клубы 30 раз разгромно уступали дома в евротурнирах

26 сентября 2024, 12:21 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:41
291
4
Динамо потерпело 10-е крупное поражение в еврокубках на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение «Динамо» от «Лацио» (0:3) стало 30-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах. 17 раз наши команды уступали соперникам в родных стенах с разницей в три и более мяча в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.

«Юбилейным» разгром от «Лацио» оказался и для самих динамовцев. Киевляне потерпели 10-е поражение с крупным счетом на своем поле (ЛЧ – 7, ЛЕ – 3) и 10-й раз проиграли дома итальянцам (ЛЧ – 8, ЛЕ – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные домашние поражения Динамо в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Динамо

Соперник

Счет

14.03.2019

ЛЕ

1/8

Александр ХАЦКЕВИЧ

Челси

Англия

0:5

24.11.2020

ЛЧ

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Барселона

Испания

0:4

07.12.1994

ЛЧ

ГТ

Йожеф САБО

Бавария

Германия

1:4

18.03.1998

ЛЧ

1/4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Ювентус

Италия

1:4

13.09.2006

ЛЧ

ГТ

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Стяуа

Румыния

1:4

27.11.2007

ЛЧ

ГТ

Олег ЛУЖНЫЙ

Рома

Италия

1:4

02.03.1983

КЧ

1/4

Юрий МОРОЗОВ

Гамбург

ФРГ

0:3

04.11.1992

КУ

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Андерлехт

Бельгия

0:3

17.10.2006

ЛЧ

ГТ

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Лион

Франция

0:3

25.09.2024

ЛЕ

ОТ

Александр ШОВКОВСКИЙ

Лацио

Италия

0:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.

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Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрій Заліщук
10 розгромів дома (при чому 1 з них ще при совку і 1 на нейтральному полі в Гамбурзі, не зовсім дома), то це небагато, Шахтар по ходу більше получив домашніх розгромів, чого вартує 0-6 від Боруссії
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
potemkin78
самое интересное что самое большее сейчас критикуют ДК за вчерашнюю игру кто? правильно 1 и 3 место из этого списка
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+1
zelc006
І знов халепа! Краса та вдячність креативу! 
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0
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