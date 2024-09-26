Динамо потерпело 10-е крупное поражение в еврокубках на своем поле

Крупное поражение «Динамо» от «Лацио» (0:3) стало 30-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах. 17 раз наши команды уступали соперникам в родных стенах с разницей в три и более мяча в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.

«Юбилейным» разгром от «Лацио» оказался и для самих динамовцев. Киевляне потерпели 10-е поражение с крупным счетом на своем поле (ЛЧ – 7, ЛЕ – 3) и 10-й раз проиграли дома итальянцам (ЛЧ – 8, ЛЕ – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные домашние поражения Динамо в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Динамо Соперник Счет 14.03.2019 ЛЕ 1/8 Александр ХАЦКЕВИЧ Челси Англия 0:5 24.11.2020 ЛЧ ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Барселона Испания 0:4 07.12.1994 ЛЧ ГТ Йожеф САБО Бавария Германия 1:4 18.03.1998 ЛЧ 1/4 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Ювентус Италия 1:4 13.09.2006 ЛЧ ГТ Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Стяуа Румыния 1:4 27.11.2007 ЛЧ ГТ Олег ЛУЖНЫЙ Рома Италия 1:4 02.03.1983 КЧ 1/4 Юрий МОРОЗОВ Гамбург ФРГ 0:3 04.11.1992 КУ 1/16 Анатолий ПУЗАЧ Андерлехт Бельгия 0:3 17.10.2006 ЛЧ ГТ Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Лион Франция 0:3 25.09.2024 ЛЕ ОТ Александр ШОВКОВСКИЙ Лацио Италия 0:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.