Динамо потерпело 10-е крупное поражение в еврокубках на своем поле
Всего украинские клубы 30 раз разгромно уступали дома в евротурнирах
Крупное поражение «Динамо» от «Лацио» (0:3) стало 30-м для украинских клубов на своем поле в еврокубковых турнирах. 17 раз наши команды уступали соперникам в родных стенах с разницей в три и более мяча в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 2 – в Кубке кубков и 1 – в Лиге конференций.
«Юбилейным» разгром от «Лацио» оказался и для самих динамовцев. Киевляне потерпели 10-е поражение с крупным счетом на своем поле (ЛЧ – 7, ЛЕ – 3) и 10-й раз проиграли дома итальянцам (ЛЧ – 8, ЛЕ – 2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные домашние поражения Динамо в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
|
Счет
|
14.03.2019
|
ЛЕ
|
1/8
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Челси
|
Англия
|
0:5
|
24.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Барселона
|
Испания
|
0:4
|
07.12.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Йожеф САБО
|
Бавария
|
Германия
|
1:4
|
18.03.1998
|
ЛЧ
|
1/4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Ювентус
|
Италия
|
1:4
|
13.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Стяуа
|
Румыния
|
1:4
|
27.11.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Рома
|
Италия
|
1:4
|
02.03.1983
|
КЧ
|
1/4
|
Юрий МОРОЗОВ
|
Гамбург
|
ФРГ
|
0:3
|
04.11.1992
|
КУ
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Андерлехт
|
Бельгия
|
0:3
|
17.10.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Лион
|
Франция
|
0:3
|
25.09.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Лацио
|
Италия
|
0:3
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.
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