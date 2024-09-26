Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по матчам в Лиге Европы
34-летний хавбек провел 45-й матч в Лиге Европы в рядах «Динамо»
Андрей Ярмоленко провел 45-й матч в Лиге Европы в рядах «Динамо». Тем самым 34-летний хавбек киевлян, обойдя Дениса Гармаша, стал единоличным рекордсменом сине-белых в этом турнире. 39 встреч Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 6 – в квалификации.
Между тем, Ярмоленко вошел в топ-10 гвардейцев украинских клубов. Причем, как в Лиге Европы (Кубке УЕФА), так и в еврокубках в общем, в которых он провел за «Динамо» 89 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев Динамо в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
Игрок
|
Матчи
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
45
|
2.
|
Денис ГАРМАШ
|
44
|
3.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
43
|
4.
|
Олег ГУСЕВ
|
42
|
5.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
39
|
6.
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
37
|
7.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
34
|
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
34
|
9.
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
33
|
|
Томаш КЕНДЗЕРА
|
33
|
|
Владимир ШЕПЕЛЕВ
|
33
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