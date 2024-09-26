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Лига Европы
26 сентября 2024, 11:58 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:46
312
0

Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по матчам в Лиге Европы

34-летний хавбек провел 45-й матч в Лиге Европы в рядах «Динамо»

26 сентября 2024, 11:58 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:46
312
0
Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по матчам в Лиге Европы
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко провел 45-й матч в Лиге Европы в рядах «Динамо». Тем самым 34-летний хавбек киевлян, обойдя Дениса Гармаша, стал единоличным рекордсменом сине-белых в этом турнире. 39 встреч Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 6 – в квалификации.

Между тем, Ярмоленко вошел в топ-10 гвардейцев украинских клубов. Причем, как в Лиге Европы (Кубке УЕФА), так и в еврокубках в общем, в которых он провел за «Динамо» 89 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев Динамо в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Игрок

Матчи

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

45

2.

Денис ГАРМАШ

44

3.

Сергей СИДОРЧУК

43

4.

Олег ГУСЕВ

42

5.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

39

6.

Евгений ХАЧЕРИДИ

37

7.

Виктор ЦЫГАНКОВ

34

Александр ШОВКОВСКИЙ

34

9.

Огнен ВУКОЕВИЧ

33

Томаш КЕНДЗЕРА

33

Владимир ШЕПЕЛЕВ

33

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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