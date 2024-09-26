Ярмоленко стал рекордсменом Динамо по матчам в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко провел 45-й матч в Лиге Европы в рядах «Динамо». Тем самым 34-летний хавбек киевлян, обойдя Дениса Гармаша, стал единоличным рекордсменом сине-белых в этом турнире. 39 встреч Андрей отыграл на основной стадии ЛЕ, в том числе 14 – в плей-офф, и 6 – в квалификации.

Между тем, Ярмоленко вошел в топ-10 гвардейцев украинских клубов. Причем, как в Лиге Европы (Кубке УЕФА), так и в еврокубках в общем, в которых он провел за «Динамо» 89 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев Динамо в Лиге Европы (Кубке УЕФА)