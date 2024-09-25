В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 34-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу римлян. Забил Деле-Баширу, а уже через минуту счет разгромным сделал Диа, который оформил дубль.

ВИДЕО. Катастрофа в Гамбурге. Динамо горит 0:3 от Лацио в первом тайме

ГОЛ! Деле-Баширу, 34 мин, 0:2

ГОЛ! Диа, 35 мин, 0:3