ВИДЕО. Катастрофа в Гамбурге. Динамо горит 0:3 от Лацио в первом тайме
Киевляне разгромно проигрывают матч первого тура основы ЛЕ
В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».
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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.
На 34-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу римлян. Забил Деле-Баширу, а уже через минуту счет разгромным сделал Диа, который оформил дубль.
ВИДЕО. Катастрофа в Гамбурге. Динамо горит 0:3 от Лацио в первом тайме
ГОЛ! Деле-Баширу, 34 мин, 0:2
ГОЛ! Диа, 35 мин, 0:3
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