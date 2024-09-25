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Лига Европы
25 сентября 2024, 22:42 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:12
2323
16

ВИДЕО. Катастрофа в Гамбурге. Динамо горит 0:3 от Лацио в первом тайме

Киевляне разгромно проигрывают матч первого тура основы ЛЕ

25 сентября 2024, 22:42 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:12
2323
16
ВИДЕО. Катастрофа в Гамбурге. Динамо горит 0:3 от Лацио в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

На 34-й минуте счет в матче стал 2:0 в пользу римлян. Забил Деле-Баширу, а уже через минуту счет разгромным сделал Диа, который оформил дубль.

ВИДЕО. Катастрофа в Гамбурге. Динамо горит 0:3 от Лацио в первом тайме

ГОЛ! Деле-Баширу, 34 мин, 0:2

ГОЛ! Диа, 35 мин, 0:3

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 16
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Ivan Grumeza
Это не катастрофа. Это реальность
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+10
pricolist
Я думав за нічию зачепляться, а якщо програють, то максимум в 1 гол. А тут взагалі катастрофа, повністю провалили підготовку до матчу
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+5
Juzik
Это нефиг злорадствовать над другими клубами болельщикам Динамо, сами такие же убогие.
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+4
NemaScall
Це їх рівень.  Ліга конференцій. Третє місце. 
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+3
VARioR
Якось все занадто просто, центру захисту немає зовсім. Для УПЛ може і проходить, але не в ЛЄ, тим більше в якій формі не було б Лаціо -- це топ серії А.
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+2
080808
В атаці нічого так, а з обороною біда.
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+1
Василий Гредюшкин
Тільки  не  звільняйте  Шовковського.  Бо  новий  тренер  може  не   взяти  Ярмоленка  .  А  яу  же   без  нього???  Дриблінг  як  у  Мессі    Відчуття  голу  як  у РоналдуЧудова   тренерська  робота   .Відчувається  рука  майстра   Грають   поперек  і з  воротарем   .Напевно  хочуть  виграти Дивитись   одне  задоволення  ,
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+1
Cruyff
Ти диви. 
Давай шубу в перериві  
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Русланчик Шевченко
Это просто факт...т9 мне написал факт, а я говорю фак
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0
apepa
суркис кремлевская падлюка снимайся с турнира! Не позорь Украину!
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0
Tower Bridge
Надо было в Будапеште играть на стадионе Ференцварош!
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0
luceorius
 Потрібно терміново знайти свого Крістіана Барнарда, щоб в найкоротший термін пересадив усі відпрацьовані динамівські серця .
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0
Iigor6583
Це Божа кара суркісні, яка голосувала проти ліквідації путінсько-гундяєвської церкви, що благословляє рашистських приматів вбивати український народ. Катюзі по заслузі.
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-1
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Андрій Заліщук
Гідно ви представляєте Україну, що збірна, що команди безвольні і безхарактерні, втпадково виграли у Рейнджерса 0-2 і вже злетіли до небес, а тут на тобі!!!
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-1
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