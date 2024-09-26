Левый Берег – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ
В воскресенье, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Коваленко Андрей из Полтавы.
Левый Берег – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПАОК в гостях проиграл Галатасараю со счетом 1:3 в 1-м туре ЛЕ 2024/25
Матч состоится 25 сентября в 22:00