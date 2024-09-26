В воскресенье, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Коваленко Андрей из Полтавы.

Левый Берег – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция



Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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