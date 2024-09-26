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Премьер-лига
Левый Берег
29.09.2024 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 00:55 |
46
0

Левый Берег – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 00:55 |
46
0
Левый Берег – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В воскресенье, 29 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Коваленко Андрей из Полтавы.

Левый Берег – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Левый Берег Киев Динамо Киев Украинская Премьер-лига смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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