С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио
Поединок начнется в 22:00 по Киеву
В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.
Наставник «Динамо» Александр Шовковский определил стартовый состав киевлян на этот матч.
Динамо: Бущан – Тымчик, Дубинчак, Себальос, Михавко – Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев – Ванат
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Китаянка обыграла Маккартни Кесслер
Сборная Венесуэлы неожиданно переиграла Испанию со счетом 2:1 на старте плей-офф
Отъебите сегодня как следует суркиса предателя!