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Лига Европы
25 сентября 2024, 20:50 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:31
6333
23

С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио

Поединок начнется в 22:00 по Киеву

25 сентября 2024, 20:50 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:31
6333
23
С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио

В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Наставник «Динамо» Александр Шовковский определил стартовый состав киевлян на этот матч.

Динамо: Бущан – Тымчик, Дубинчак, Себальос, Михавко – Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев – Ванат

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 23
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serhiy
Удачі, Динамо !
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+7
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Pavel_i_CO
Тільки Київ!! Тільки перемога!! Фашистів треба обігрувати, а вболівати за Лаціо, в Україні, будуть тільки рашисти-почекуни(ждуни)
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+5
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Сергей Волюх
Буде Глимит в меньшенстве Порту 3:1 выносит...🙂✋
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+5
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serhiy
Сучка АКакулька чогось бігає за мною-я в статті тебе - жертву аборта згадав і нах послав.  Напевно після бану ,память втратив -ти підстилка бамбаська в мене заблокована. Гуляй вася )
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+3
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DK1961
Спорт уа продолжает поощрять откровенный мат на сайте (см. предыдущий пост). Да, и сочетание обращение к богу с матом является полным кощунством. Поэтому желаю этому человеку много горя в его последующей жизни
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+2
Паваротті
Не збрехав коуч Лаціо дійсно випустив резервний состав. я не знаю який там основний состав проте матч із фіалками поміняв 8 чоловік
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+2
antt
Два новачка. А хто другий? 
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Tower Bridge
Отлично. Пихалёнок должен в первом уже забить.
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+1
Frank Piter
Как считаете, сможет ли наше динамо сегодня не пропустить?
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0
Pixelman
Можливо варто було свіжого Караваєва на правий фланг?
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0
Diesel
Важко важко буде
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0
New Zealander
Дійсно випустив дубль. Не збрехав. Як я і очікував. Ну Слава Богу. Вперед до перемоги
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0
Diesel
Дуже важко буде. Лаціо буде перші хв 20 давити на максимум
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0
apepa
Римляне, Во имя Бога, Во имя Создателя!
Отъебите сегодня как следует суркиса предателя!
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-9
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