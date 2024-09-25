С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио

В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

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Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Наставник «Динамо» Александр Шовковский определил стартовый состав киевлян на этот матч.

Динамо: Бущан – Тымчик, Дубинчак, Себальос, Михавко – Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев – Ванат

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.