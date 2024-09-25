Сборная УКРАИНЫ25 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:28
214
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ВИДЕО. Пинг-понг челлендж. Игроки сборной приняли участие в забавном экшне
Кто стал победителем и выиграл челлендж – смотрите в видео от УАФ
25 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:28
214
0
Игроки сборной Украины приняли участие в забавном соревновании. Украинские футболисты соревновались в пинг-понг челлендже.
Задание состояло в том, чтобы как можно чаще провести рукой под падающим шариком для настольного тенниса.
Кто стал победителем и выиграл челлендж – смотрите в видео от УАФ.
Сборная Украины потерпела два поражения в Лиге наций от сборных Албании (1:2) и Чехии (2:3).
ВИДЕО. Пинг-понг челлендж. Игроки сборной приняли участие в забавном экшне
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