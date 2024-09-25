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Сборная УКРАИНЫ
25 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:28
214
0

ВИДЕО. Пинг-понг челлендж. Игроки сборной приняли участие в забавном экшне

Кто стал победителем и выиграл челлендж – смотрите в видео от УАФ

25 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:28
214
0
ВИДЕО. Пинг-понг челлендж. Игроки сборной приняли участие в забавном экшне
УАФ. Ефим Конопля

Игроки сборной Украины приняли участие в забавном соревновании. Украинские футболисты соревновались в пинг-понг челлендже.

Задание состояло в том, чтобы как можно чаще провести рукой под падающим шариком для настольного тенниса.

Кто стал победителем и выиграл челлендж – смотрите в видео от УАФ.

Сборная Украины потерпела два поражения в Лиге наций от сборных Албании (1:2) и Чехии (2:3).

ВИДЕО. Пинг-понг челлендж. Игроки сборной приняли участие в забавном экшне

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Источник: Ребров присмотрел в Полесье полузащитника в сборную
сборная Украины по футболу видео Лига наций
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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