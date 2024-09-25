Игроки сборной Украины приняли участие в забавном соревновании. Украинские футболисты соревновались в пинг-понг челлендже.

Задание состояло в том, чтобы как можно чаще провести рукой под падающим шариком для настольного тенниса.

Кто стал победителем и выиграл челлендж – смотрите в видео от УАФ.

Сборная Украины потерпела два поражения в Лиге наций от сборных Албании (1:2) и Чехии (2:3).

ВИДЕО. Пинг-понг челлендж. Игроки сборной приняли участие в забавном экшне