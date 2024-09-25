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Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 16:51 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:57
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0

В Шахтере определили лучшего игрока матча против Оболони

Автор одного из голов Георгий Судаков стал лучшим футболистом поединка

25 сентября 2024, 16:51 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:57
70
0
В Шахтере определили лучшего игрока матча против Оболони
ФК Шахтер. Георгий Судаков

В донецком Шахтере определили лучшего игрока матча 7-го тура УПЛ против киевской Оболони.

По версии болельщиков, Георгий Судаков стал лучшим футболистом поединка.

В победном поединке Украинской Премьер-лиги полузащитник отличился забитым голом.

Матч 7-го тура УПЛ между Шахтером и Оболонью завершился со счетом 4:0 в пользу горняков.

ФОТО. Георгий Судаков стал лучшим футболиста матча Шахтера против Оболони

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Шахтер - Оболонь лучший игрок Георгий Судаков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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