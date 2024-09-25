Украина. Премьер лига25 сентября 2024, 16:51 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:57
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В Шахтере определили лучшего игрока матча против Оболони
Автор одного из голов Георгий Судаков стал лучшим футболистом поединка
25 сентября 2024, 16:51 | Обновлено 25 сентября 2024, 16:57
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В донецком Шахтере определили лучшего игрока матча 7-го тура УПЛ против киевской Оболони.
По версии болельщиков, Георгий Судаков стал лучшим футболистом поединка.
В победном поединке Украинской Премьер-лиги полузащитник отличился забитым голом.
Матч 7-го тура УПЛ между Шахтером и Оболонью завершился со счетом 4:0 в пользу горняков.
ФОТО. Георгий Судаков стал лучшим футболиста матча Шахтера против Оболони
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