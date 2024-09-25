В Шахтере определили лучшего игрока матча против Оболони

В донецком Шахтере определили лучшего игрока матча 7-го тура УПЛ против киевской Оболони.

По версии болельщиков, Георгий Судаков стал лучшим футболистом поединка.

В победном поединке Украинской Премьер-лиги полузащитник отличился забитым голом.

Матч 7-го тура УПЛ между Шахтером и Оболонью завершился со счетом 4:0 в пользу горняков.

ФОТО. Георгий Судаков стал лучшим футболиста матча Шахтера против Оболони