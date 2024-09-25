Тренер Колоса: «Нужно ориентироваться на современный футбол»

Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев рассказал о том, какой футбол хочет видеть в исполнении своей команды:

«Я хочу, чтобы каждое действие с мячом имело смысл. Футболист должен понимать, зачем отдавать ту или иную передачу, какую задачу он решает своим действием. Хочу, чтобы моя команда играла организованно, прессинговать, организованно, компактно. Не давать сопернику время и пространство. Этого достичь не легко. Тем интереснее путь.

В перспективе мы выиграем все, если наш чемпионат превратится в интересную витрину, перестанем вылетать в еврокубках от команд, о которых узнаешь из Википедии. Нам нужно меняться и ориентироваться на современный футбол, играть интенсивно, думать на поле».