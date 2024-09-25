ФОТО. Монако презентовал специальную форму к 100-летию клуба

«Монако» вместе со своим техническим спонсором, итальянским брендом Kappa, презентовал специальный комплект формы, посвященный 100-летию клуба, которое монегаски празднуют в текущем году.

Форма выполнена в ретро-стиле в непривычном для «Монако» черном цвете. На груди вместо нынешней версии логотипа клуба изображено старое лого, которое использовалось на заре существования «Монако».