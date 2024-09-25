Sky Sports: «У Челси перебор игроков. Мудрик и другие будут в запасе в АПЛ»

Эксперт Sky Sports Симеон Голам отметил игру Михаила Мудрика в матче Кубка лиги, в котором Челси выиграл 5:0, а украинец отдал ассист, однако считает, что у команды явный перебор игроков и многие не попадут даже в заявку на встречу АПЛ.

«Тренер Челси полностью изменил стартовый состав, но со стороны было сложно понять, что на поле вышли резервисты. Мало у кого есть ситуация, когда мало играют футболисты с такими огромными контрактами».

«Хорошо сыграли Нкунку и Феликс, мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но все они отправятся в запас, когда у Челси в субботу будет матч АПЛ. Кто-то даже в заявку не попадет. У Марески явно переизбыток игроков», – сказал Голам.

В субботу команда сыграет против Брайтона.