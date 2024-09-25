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  4. Sky Sports: «У Челси перебор игроков. Мудрик и другие будут в запасе в АПЛ»
Англия
25 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 25 сентября 2024, 14:12
790
0

Sky Sports: «У Челси перебор игроков. Мудрик и другие будут в запасе в АПЛ»

Команда уверенно выиграла в Кубке лиги

25 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 25 сентября 2024, 14:12
790
0
Sky Sports: «У Челси перебор игроков. Мудрик и другие будут в запасе в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Эксперт Sky Sports Симеон Голам отметил игру Михаила Мудрика в матче Кубка лиги, в котором Челси выиграл 5:0, а украинец отдал ассист, однако считает, что у команды явный перебор игроков и многие не попадут даже в заявку на встречу АПЛ.

«Тренер Челси полностью изменил стартовый состав, но со стороны было сложно понять, что на поле вышли резервисты. Мало у кого есть ситуация, когда мало играют футболисты с такими огромными контрактами».

«Хорошо сыграли Нкунку и Феликс, мне понравились Нету и Мудрик на флангах, но все они отправятся в запас, когда у Челси в субботу будет матч АПЛ. Кто-то даже в заявку не попадет. У Марески явно переизбыток игроков», – сказал Голам.

В субботу команда сыграет против Брайтона.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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