Олимпиакос подпишет экс-игрока Наполи и Лилля

«Олимпиакос» согласовал контракт с 28-летним вингером сборной Алжира Адамом Унасом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение будет рассчитано на два года – до лета 2026 года. Унас перейдет в «Олимпиакос» на правах свободного агента: его контракт с «Лиллем» истек в конце июня.

Также в своей карьере вингер выступал за «Бордо», «Наполи», «Ниццу», «Кальяри» и «Кротоне». За сборную Алжира провел 28 матчей и забил 5 голов. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.