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Греция
25 сентября 2024, 14:09 |
229
0

Олимпиакос подпишет экс-игрока Наполи и Лилля

Адам Унас продолжит карьеру в Греции

25 сентября 2024, 14:09 |
229
0
Олимпиакос подпишет экс-игрока Наполи и Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Унас

«Олимпиакос» согласовал контракт с 28-летним вингером сборной Алжира Адамом Унасом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение будет рассчитано на два года – до лета 2026 года. Унас перейдет в «Олимпиакос» на правах свободного агента: его контракт с «Лиллем» истек в конце июня.

Также в своей карьере вингер выступал за «Бордо», «Наполи», «Ниццу», «Кальяри» и «Кротоне». За сборную Алжира провел 28 матчей и забил 5 голов. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро.

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Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру
свободный агент Олимпиакос Пирей Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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