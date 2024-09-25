Барселона подпишет вратаря сейчас. Но основным будет другой игрок

По информации испанских СМИ, «Барселона» не будет ждать зимнего трансферного окна и в ближайшее время подпишет вратаря на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену, который выбыл до конца сезона.

При этом основным все равно будет резервист Иньяки Пенья, а новичка пока берут на роль второго номера.

Каталонцы определили целый ряд претендентов на подписание контракта. Это Кейлор Навас, Войцех Щенсны, Клаудио Браво и другие.

25-летний Пенья за первую команду «Барселоны» провел 13 матчей.