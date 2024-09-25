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  4. Барселона подпишет вратаря сейчас. Но основным будет другой игрок
Испания
25 сентября 2024, 13:32 |
501
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Барселона подпишет вратаря сейчас. Но основным будет другой игрок

Основным кипером пока будет Пенья

25 сентября 2024, 13:32 |
501
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Барселона подпишет вратаря сейчас. Но основным будет другой игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

По информации испанских СМИ, «Барселона» не будет ждать зимнего трансферного окна и в ближайшее время подпишет вратаря на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену, который выбыл до конца сезона.

При этом основным все равно будет резервист Иньяки Пенья, а новичка пока берут на роль второго номера.

Каталонцы определили целый ряд претендентов на подписание контракта. Это Кейлор Навас, Войцех Щенсны, Клаудио Браво и другие.

25-летний Пенья за первую команду «Барселоны» провел 13 матчей.

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Барселона Иньяки Пенья Марк-Андре тер Штеген трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Cope
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usn1967
Пересадите Лунина со скамейки Реала.)
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