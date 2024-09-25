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  4. КОНОПЛЯ: «Хотелось бы перенести нашу результативность на Лигу чемпионов»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:28
149
2

КОНОПЛЯ: «Хотелось бы перенести нашу результативность на Лигу чемпионов»

Защитник «Шахтера» – о результативности команды в последних матчах

25 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:28
149
2
КОНОПЛЯ: «Хотелось бы перенести нашу результативность на Лигу чемпионов»
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал результативность команды в двух последних матчах УПЛ (5 голов в ворота «Карпат» и 4 – в ворота «Оболони»):

«Так должно быть, наверное, каждую игру, потому что мы всегда имеем очень много моментов, но не всегда получается с реализацией. Можно сказать, что в этих двух матчах немного прорвало. Мы не можем этому не радоваться.

Хотелось бы перенести это все на Лигу чемпионов. Над этим мы очень горячо работаем на тренировках. Желаю нашей команде успехов именно в Лиге чемпионов, но это уже будет после матча с «Вересом».

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Ефим Конопля Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Олег Дидух Источник: Профутбол Digital
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AndiM
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