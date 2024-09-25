КОНОПЛЯ: «Хотелось бы перенести нашу результативность на Лигу чемпионов»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал результативность команды в двух последних матчах УПЛ (5 голов в ворота «Карпат» и 4 – в ворота «Оболони»):

«Так должно быть, наверное, каждую игру, потому что мы всегда имеем очень много моментов, но не всегда получается с реализацией. Можно сказать, что в этих двух матчах немного прорвало. Мы не можем этому не радоваться.

Хотелось бы перенести это все на Лигу чемпионов. Над этим мы очень горячо работаем на тренировках. Желаю нашей команде успехов именно в Лиге чемпионов, но это уже будет после матча с «Вересом».