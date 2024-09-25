Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола о травме Родри: «Один врач говорит одно, второй – другое»
Англия
25 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:05
551
0

Гвардиола о травме Родри: «Один врач говорит одно, второй – другое»

У клуба пока нет точных данных

25 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 25 сентября 2024, 13:05
551
0
Гвардиола о травме Родри: «Один врач говорит одно, второй – другое»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола обнадежил болельщиков команды, заявив, что ключевой хавбек Родри еще может вернуться в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что из-за травмы колена игрок выбыл до конца чемпионата.

«У нас все еще нет точной даты возвращения Родри, но он точно выбыл на длительный срок. Но есть разные мнения, и, возможно, восстановление займет меньше ожидаемого. Один врач сказал одно, второй – другое».

«Есть мнение, что травма очень и очень серьезная, а есть мнение, что не такая уж и серьезная. Посмотрим. Мы ждем, когда нам дадут точный ответ по поводу операции, тогда и будем знать», – отметил Гвардиола.

По теме:
Sky Sports: «У Челси перебор игроков. Мудрик и другие будут в запасе в АПЛ»
У Миколенко будет новый тренер. Владельцы клуба уже выбрали наставника
Малиновский обратился к болельщикам после операции
Жузеп Гвардиола Родри Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
Бокс | 25 сентября 2024, 08:10 3
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»

Тайсон высказался о реванше с украинцем

Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 сентября 2024, 11:38 0
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 сентября в 20:00 по Киеву

Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 25.09.2024, 10:54
Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Футзал | 24.09.2024, 19:50
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Бокс | 24.09.2024, 12:32
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Джошуа выступил с заявлением после поражения от Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
24.09.2024, 08:17 3
Бокс
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
25.09.2024, 07:11 1
Бокс
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
24.09.2024, 19:39
Футбол
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
23.09.2024, 18:22
Футбол
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 32
Футбол
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 5
Футбол
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем