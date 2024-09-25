Гвардиола о травме Родри: «Один врач говорит одно, второй – другое»

Тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола обнадежил болельщиков команды, заявив, что ключевой хавбек Родри еще может вернуться в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что из-за травмы колена игрок выбыл до конца чемпионата.

«У нас все еще нет точной даты возвращения Родри, но он точно выбыл на длительный срок. Но есть разные мнения, и, возможно, восстановление займет меньше ожидаемого. Один врач сказал одно, второй – другое».

«Есть мнение, что травма очень и очень серьезная, а есть мнение, что не такая уж и серьезная. Посмотрим. Мы ждем, когда нам дадут точный ответ по поводу операции, тогда и будем знать», – отметил Гвардиола.