Просматривая матч серии А «Фиорентина» – «Лацио», поймал себя на мысли, что чаще всего в эпицентре всех событий на поле вижу длинноволосого (афро-афро!) французского опорника римского клуба (собственно, едва ли не равномерно окрашенная тепловая карта – тому свидетельство). Он и пробивал по воротам чаще других, и мячом, такое впечатление, владел больше любого другого участника матча, и, чего уж греха таить, привез пенальти в свои ворота, и постоянно дискутировал с Фемидой (в общем-то, когда в ворота твоей команды назначают за матч сразу два пенальти, как не подискутировать!). Словом, ментальный лидер клуба – вот он, Маттео Элиас Кензо Гендузи Оли.

25-летний и одновременно 25-миллионный мотор «лациали» является, как по мне, основной фигурой в тактических построениях 61-летнего наставника «бьянко-челести» Марко Барони. В схеме 4–2–3–1 с двумя опорниками он тяготеет к левому флангу (хотя и не без исключений: например, против «Вероны» левее действовал Николо Ровелла, а Гендузи расположился правее), в то же время не является левшой. Не могу сказать, что начало сезона сложилось для Гендузи суперски: получается отнюдь не все, и высокими оценками статистические порталы его не балуют, и желтыми карточками арбитры его премируют, и «Лацио» пока расположился поодаль от высоких мест в таблице. Однако…

Если проводить аналогию с преферансом, то Гендузи сейчас пребывает, по-моему, в таком состоянии, когда стремится во что бы то ни стало поломать карту, которая с августа вроде и не особо идет. И вот он постоянно – в фокусе камер, активно носится по полю и проявляет себя воистину как командный игрок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Гендузи против Эдоардо Бове (слева)

Обратил внимание на то, что по минутам, проведенным на поле, именно Гендузи лидирует в этом сезоне среди всех полевых игроков «Лацио» (с адептом «русской культуры» Иваном Проведелем сравнение будет некорректным, ведь путинский поклонник играет в составе «Лацио» пока что вообще без замен, и следует признать, что голкиперским талантом он не обделен).

Агрессивность? Ну, то, что Маттео фолит больше всех в команде, определяется его игровым амплуа. Да и занятия каратэ в детстве определенную роль играют, чего уж там. «Благодаря каратэ я стал гибким, а еще оно помогло мне построить свою личность», – отдал дань этому виду боевых искусств Гендузи в одном из интервью британским медиа в «арсенальский» период. В то же время неуступчивость в борьбе – его фирменная черта, и убить в зародыше идеи самого изобретательного плеймейкера французу вполне по силам. Легендарный чемпион мира и Европы Эммануэль Пети личность Гендузи метко охарактеризовал в свое время как «вулканическую». И в самом деле репутация игрока, которому порой не достает самоконтроля, обретенная им во время выступлений за лондонский «Арсенал», не повод для гордости. Сам Гендузи объясняет это тем, что он ненавидит проигрывать: «Когда проигрывал игру, всегда громко кричал, такой уж у меня менталитет». Что ж, средние показатели отборов, перехватов («Я люблю идти на войну за свою команду, поэтому я буду перехватывать все мячи, которые смогу»), выносов и фолов за матч у него примерно идентичны и приближаются к 1,5. Кстати, именно в «Лацио» в текущем сезоне в области выносов у Маттео – лучшие показатели за карьеру и одни из лучших по отборам и перехватам. Сравниться может разве что его игра на заре футбольного пути за «Лорьян». В то же время, очень редко можно увидеть игру в подкатах от Гендузи.

Выдающейся добродетелью Маттео является умение дать ювелирно точный пас вразрез – лидер по этому компоненту у «орлов». В целом, среднематчевое количество длинных передач в серии А у него составляет 3,4. Это очень-очень высокий показатель. Процент точных передач у Гендузи в матчах серии А достиг 90,9. Отмечу, что ни в «Арсенале», ни в «Марселе», ни в «Герте» такая высокая цифирь у Гендузи не фиксировалась: как правило, было меньше 90%. Касания мяча? Здесь не могу не вспомнить его дебют в свое время в английской премьер-лиге: «канониры» играли против «Манчестер Сити». И именно Гендузи был повсюду: 72 касания – лучший показатель среди участников того матча. В нынешнем сезоне по этому показателю он – среди лучших в своем клубе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Гендузи в составе сборной Франции

Важной особенностью французского опорника является немалый уже опыт, накопленный им к 25 годам в различных ведущих европейских чемпионатах: Франции, Англии, Германии, Италии. И каждая из этих сильных лиг наложила свой отпечаток на игровую мудрость Маттео. Вообще за пределами чемпионатов ТОП-5 он не играл никогда! С таким багажом, как когда-то говорил один из отечественных тренеров, «лучше переносить еврокубки». Немного напоминает популярное шутливое изречение: «С деньгами и бедность переносить легче». «Лиги очень разнятся, – говорил Маттео. – В Италии больше концентрируются на тактическом аспекте игры. Во Франции, Германии и Англии речь идет больше об атакующем футболе, там больше пространства для игры, но в Италии куда сложнее забивать, потому что команды очень организованны». Кстати, в одном из своих первых итальянских интервью для Il Messaggero Гендузи отметил, что в «Лацио» его встретили теплее, чем в свое время в «Арсенале», и особо подчеркнул, что за такое отношение «отблагодарит тифози «Лацио» с процентами». Немаловажно и то, что сын марокканца и француженки играет за сборную Франции – одну из ведущих национальных команд мирового футбола. Отсюда и победная ментальность. Три года назад Гендузи достиг мирового вице-чемпионства. А это отнюдь не излишек в резюме.

Прическа? Здесь Гендузи последователен: «Моя мать – эксперт по волосам и средствам ухода за ними. У меня были длинные волосы с детства. Я буду держать свои локоны, пока мои волосы не выпадут. Хочу сберечь их до 100 лет. Это помогает, ведь люди легко узнают меня». Правда, когда у тебя вспыльчивый нрав и ты частенько выясняешь отношения с противниками прямо посреди футбольного поля, то оппонент может во время «спора» потянуть тебя за «афрокудри», как это сделал в свое время, скажем, Андрес Гвардадо, когда Гендузи играл за марсельский «Олимпик» (к слову, 9 лет в детстве за юношеские составы ПСЖ и защита цветов марсельцев во взрослом возрасте – противоречие, которое, по-моему, не добавляет вистов обладателю шикарной прически). Однако Маттео все равно проявляет свое упрямство, поддерживая длинноволосый имидж. И еще одна значимая вещь, которую он постоянно подчеркивает в разговорах с медийщиками: «Я сосредоточен на будущем». И работавшие с ним тренеры (кстати, Гендузи выделяет среди них Унаи Эмери, который дал парню «уверенность в игре»), отмечают, что Гендузи действительно умеет максимально быстро забывать вчерашние неудачи (эмоциональное переживание неуспеха крайне коротко) и добросовестно работать над построением светлого карьерного будущего.

Станет ли сил у креативных полузащитников «Динамо» поставить перед Маттео сложные задачи? В любом случае: если в составе «Динамо» есть те, кто претендует на продолжение карьеры, например, в серии А, то вот он, тест. В соперниках – дорогостоящий, мастеровитый, в оптимальном футбольном возрасте, неуступчивый опорник. Есть амбиции – доказывайте свою состоятельность. Удачи, динамовцы!

Алексей РЫЖКОВ