Лига Европы25 сентября 2024, 12:30 |
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Динамо выбрало форму на матч с Лацио в Лиге Европы
Киевляне сыграют в белом
25 сентября 2024, 12:30 |
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Сегодня в 22:00 начнется матч 1-го тура основного этапа обновленной Лиги Европы, в котором «Динамо» сыграет против «Лацио». Киевляне выйдут на поле в белой форме.
А вот римляне сыграют в нетрадиционной для себя форме – желтые футболки и черные шорты, а вратарь выйдет на поле в розовой футболке.
Номинальные хозяева будут проводить домашние встречи в немецком Гамбурге.
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