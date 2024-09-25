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Лига Европы
25 сентября 2024, 12:30 |
1267
0

Динамо выбрало форму на матч с Лацио в Лиге Европы

Киевляне сыграют в белом

25 сентября 2024, 12:30 |
1267
0
Динамо выбрало форму на матч с Лацио в Лиге Европы
ФК Динамо Киев

Сегодня в 22:00 начнется матч 1-го тура основного этапа обновленной Лиги Европы, в котором «Динамо» сыграет против «Лацио». Киевляне выйдут на поле в белой форме.

А вот римляне сыграют в нетрадиционной для себя форме – желтые футболки и черные шорты, а вратарь выйдет на поле в розовой футболке.

Номинальные хозяева будут проводить домашние встречи в немецком Гамбурге.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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