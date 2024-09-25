Динамо выбрало форму на матч с Лацио в Лиге Европы

Сегодня в 22:00 начнется матч 1-го тура основного этапа обновленной Лиги Европы, в котором «Динамо» сыграет против «Лацио». Киевляне выйдут на поле в белой форме.

А вот римляне сыграют в нетрадиционной для себя форме – желтые футболки и черные шорты, а вратарь выйдет на поле в розовой футболке.

Номинальные хозяева будут проводить домашние встречи в немецком Гамбурге.