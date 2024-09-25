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Сборная УКРАИНЫ
25 сентября 2024, 12:05 |
654
1

Игрок Шахтера может получить дебютный вызов в сборную Украины

Ребров рассматривает кандидатуру Крыськива

25 сентября 2024, 12:05 |
654
1
Игрок Шахтера может получить дебютный вызов в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

По информации журналиста Дмитрия Бурбаса, наставник сборной Украины Сергей Ребров рассматривает возможность вызова на ближайшие матчи Лиги наций хавбека «Шахтера» Дмитрия Крыськива.

Игрок – один из вариантов замены для травмированного Руслана Малиновского. Для 23-летнего футболиста это может быть дебютный вызов в национальную команду.

В нынешнем сезоне Дмитрий провел 9 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

По информации Sport.ua, вызов в сборную Украины получит и партнер Крыськива Артем Бондаренко.

Сборная Украины на матчи Лиги наций осталась не только без Малиновского, но и, скорее всего, без Александра Зинченко, который может сыграть в центре поля.

У игрока «Арсенала» травма.

В октябре Украина сыграет против Грузии и Чехии. Команда открыла Лигу наций поражениями от Албании и Чехии.

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Лига наций Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Telegram
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AndiM
Ребров вперто не хоче доробити контракт. 
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