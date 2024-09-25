У Миколенко будет новый тренер. Владельцы клуба уже выбрали наставника
Новые собственники хотят вернуть в АПЛ Сарри
По информации итальянских СМИ, семья Фридкиных, которая владеет «Ромой» и недавно приобрела «Эвертон», первым делом собирается заменить тренера.
Вместо Шона Дайча клуб нацелен пригласить Маурицио Сарри. У опытного специалиста был опыт работы в АПЛ, однако в «Челси» у Сарри не сложилось. Последним местом работы наставника был «Лацио».
«Эвертон» при Дайче в основном борется за выживание. В нынешнем сезоне команда набрала 1 пункт после пяти туров и находится в зоне вылета.
Украинский защитник Виталий Миколенко в сезоне провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
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