«Все не могут играть в АПЛ». Тренер Челси – о Мудрике и других хавбеках

После победы 5:0 в матче Кубка лиги над Барроу наставник Челси Энцо Мареска отметил футболистов, которые впервые за долгое время получили много игровых минут.

В том числе Михаил Мудрик, который отыграл весь матч и сделал ассист. При этом тренер признал, что в команде очень много полузащитников, всем место в основе в АПЛ не найти.

«Нам нужно, чтобы практику получали все. Состав зависит от количества травм и других проблем, но сейчас у нас доступны практически все игроки, поэтому мы разделили игровые минуты».

«Я рад за всех, кто в сезоне играет мало, но вышел в основе. За Нету, Нкунку, Феликса и всех остальных, вышедших в старте».

«Они все заслуживают играть в основном составе матчей АПЛ, но все не могут выходить одновременно. И они получили шансы в кубковом турнире», – сказал Мареска.