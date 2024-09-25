«Все не могут играть в АПЛ». Тренер Челси – о Мудрике и других хавбеках
Команда выиграла в Кубке лиги
После победы 5:0 в матче Кубка лиги над Барроу наставник Челси Энцо Мареска отметил футболистов, которые впервые за долгое время получили много игровых минут.
В том числе Михаил Мудрик, который отыграл весь матч и сделал ассист. При этом тренер признал, что в команде очень много полузащитников, всем место в основе в АПЛ не найти.
«Нам нужно, чтобы практику получали все. Состав зависит от количества травм и других проблем, но сейчас у нас доступны практически все игроки, поэтому мы разделили игровые минуты».
«Я рад за всех, кто в сезоне играет мало, но вышел в основе. За Нету, Нкунку, Феликса и всех остальных, вышедших в старте».
«Они все заслуживают играть в основном составе матчей АПЛ, но все не могут выходить одновременно. И они получили шансы в кубковом турнире», – сказал Мареска.
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