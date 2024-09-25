Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все не могут играть в АПЛ». Тренер Челси – о Мудрике и других хавбеках
Англия
25 сентября 2024, 10:48 | Обновлено 25 сентября 2024, 10:49
308
0

«Все не могут играть в АПЛ». Тренер Челси – о Мудрике и других хавбеках

Команда выиграла в Кубке лиги

25 сентября 2024, 10:48 | Обновлено 25 сентября 2024, 10:49
308
0
«Все не могут играть в АПЛ». Тренер Челси – о Мудрике и других хавбеках
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

После победы 5:0 в матче Кубка лиги над Барроу наставник Челси Энцо Мареска отметил футболистов, которые впервые за долгое время получили много игровых минут.

В том числе Михаил Мудрик, который отыграл весь матч и сделал ассист. При этом тренер признал, что в команде очень много полузащитников, всем место в основе в АПЛ не найти.

«Нам нужно, чтобы практику получали все. Состав зависит от количества травм и других проблем, но сейчас у нас доступны практически все игроки, поэтому мы разделили игровые минуты».

«Я рад за всех, кто в сезоне играет мало, но вышел в основе. За Нету, Нкунку, Феликса и всех остальных, вышедших в старте».

«Они все заслуживают играть в основном составе матчей АПЛ, но все не могут выходить одновременно. И они получили шансы в кубковом турнире», – сказал Мареска.

По теме:
В Челси дали оценку действиям Мудрика при ассисте в игре с Барроу
Челси – Барроу – 5:0. Это свершилось! Как ассистировал Мудрик. Видео голов
Тренер Челси дал оценку крупной победе команды над Барроу в Кубке лиги
Челси Энцо Мареска Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко неудачно стартовала на большом турнире в Пекине
Теннис | 25 сентября 2024, 07:35 4
Цуренко неудачно стартовала на большом турнире в Пекине
Цуренко неудачно стартовала на большом турнире в Пекине

Леся проиграла шестой матч подряд

«Он ему не нужен». Ямал не получит отдых в матче Ла Лиги
Футбол | 25 сентября 2024, 10:10 0
«Он ему не нужен». Ямал не получит отдых в матче Ла Лиги
«Он ему не нужен». Ямал не получит отдых в матче Ла Лиги

Флик не считает, что игрок устал

Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Футзал | 24.09.2024, 19:50
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Футбол | 24.09.2024, 15:12
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Футзал | 24.09.2024, 19:28
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
24.09.2024, 00:01 4
Бокс
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 3
Футбол
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
24.09.2024, 08:17 2
Бокс
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
24.09.2024, 19:39
Футбол
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
23.09.2024, 08:27 7
Бокс
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
«Один удар...» Хейни рассказал, победит ли Дюбуа Усика и Фьюри
«Один удар...» Хейни рассказал, победит ли Дюбуа Усика и Фьюри
23.09.2024, 09:37
Бокс
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
24.09.2024, 00:16 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем