«Он ему не нужен». Ямал не получит отдых в матче Ла Лиги
Флик не считает, что игрок устал
Тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик заявил, что юный вингер Ламин Ямал пока не получит отдых и выйдет в стартовом составе команды на матч против Хетафе.
«Ламину пока отдых не нужен. Он чувствует себя хорошо. Мы посмотрим, но не думаю, что ему нужен отдых в игре с Хетафе. Нам важен этот домашний матч, будет основной состав. Нужно продолжать играть так, как на старте чемпионата», – сказал Флик.
Ямал провел все 7 матчей сезона каталонцев, отыграв в каждом не менее 80 минут. При этом после триумфального Евро у игрока было мало времени на восстановление.
Барселона лидирует в чемпионате Испании, выиграв все 6 матчей сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» высказался о возможном мегафайте Дэвис – Стивенсон
Легендарный немец – о скандальной игре рукой Кукурельи на Евро-2024