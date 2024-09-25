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  4. «Он ему не нужен». Ямал не получит отдых в матче Ла Лиги
Испания
25 сентября 2024, 10:10 |
219
0

«Он ему не нужен». Ямал не получит отдых в матче Ла Лиги

Флик не считает, что игрок устал

25 сентября 2024, 10:10 |
219
0
«Он ему не нужен». Ямал не получит отдых в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик заявил, что юный вингер Ламин Ямал пока не получит отдых и выйдет в стартовом составе команды на матч против Хетафе.

«Ламину пока отдых не нужен. Он чувствует себя хорошо. Мы посмотрим, но не думаю, что ему нужен отдых в игре с Хетафе. Нам важен этот домашний матч, будет основной состав. Нужно продолжать играть так, как на старте чемпионата», – сказал Флик.

Ямал провел все 7 матчей сезона каталонцев, отыграв в каждом не менее 80 минут. При этом после триумфального Евро у игрока было мало времени на восстановление.

Барселона лидирует в чемпионате Испании, выиграв все 6 матчей сезона.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Ламин Ямал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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