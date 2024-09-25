Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эли БОП: «Лучший новичок Марселя? Это Роберто Де Дзерби»
Франция
25 сентября 2024, 09:47 |
459
0

Эли БОП: «Лучший новичок Марселя? Это Роберто Де Дзерби»

Еще одно положительное высказывание от коллеги в адрес итальянца

25 сентября 2024, 09:47 |
459
0
Эли БОП: «Лучший новичок Марселя? Это Роберто Де Дзерби»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эли Боп

Бывший наставник «Марселя» Эли Боп назвал лучшего летнего новобранца провансальцев, неожиданно остановив выбор не на ком-то из игроков, а на новом главном тренере – Роберто Де Дзерби, который известен в Украине по работе с «Шахтером».

«Лучший летний новичок «Марселя»? Это Роберто Де Дзерби. Когда вы видите, что в команду пришел Адриен Рабьо, знавший его в Италии, это уже говорит само за себя. Куда бы он ни пошел, он оставлял свой след, свой образ действий. Он впечатляет всех, кого встречает, даже тренеров, а игроки стремятся прогрессировать, развиваться через общение с ним. Даже Рабьо говорит это. Это существенно. Это означает, что он очень силен и является одним из лучших тренеров», – сказал 69-летний Боп.

Ранее Эли Боп работал с «Марселем» в 2012-2013 годах, после чего покинул клуб, а вскоре принял решение завершить тренерскую карьеру.

По теме:
Луис Энрике назвал лучшие качества Мбаппе и рассказал о работе с ним
Реал интересуется скандальным экс-нападающим Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Как 10-кратный чемпион Франции с большими традициями проиграл 0:8
Роберто Де Дзерби Марсель чемпионат Франции по футболу
Алексей Сливченко Источник: TopMercato.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Футзал | 24 сентября 2024, 19:28 30
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам

Наша команда продолжает выступление на чемпионате мира

Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Футбол | 25 сентября 2024, 09:45 8
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко

С чем киевляне подошли к первому поединку основного этапа, каковы их ключевые вызовы и проблемы?

В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Футбол | 24.09.2024, 12:37
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
Бокс | 25.09.2024, 07:11
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.09.2024, 06:49
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 5
Бокс
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
24.09.2024, 19:39
Футбол
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
23.09.2024, 12:25 14
Футбол
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 30
Футбол
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 3
Футбол
Уайт отреагировал на слова Фьюри о том, что он победит Усика и Дюбуа
Уайт отреагировал на слова Фьюри о том, что он победит Усика и Дюбуа
24.09.2024, 02:47 1
Бокс
«Один удар...» Хейни рассказал, победит ли Дюбуа Усика и Фьюри
«Один удар...» Хейни рассказал, победит ли Дюбуа Усика и Фьюри
23.09.2024, 09:37
Бокс
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем