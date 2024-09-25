Эли БОП: «Лучший новичок Марселя? Это Роберто Де Дзерби»

Бывший наставник «Марселя» Эли Боп назвал лучшего летнего новобранца провансальцев, неожиданно остановив выбор не на ком-то из игроков, а на новом главном тренере – Роберто Де Дзерби, который известен в Украине по работе с «Шахтером».

«Лучший летний новичок «Марселя»? Это Роберто Де Дзерби. Когда вы видите, что в команду пришел Адриен Рабьо, знавший его в Италии, это уже говорит само за себя. Куда бы он ни пошел, он оставлял свой след, свой образ действий. Он впечатляет всех, кого встречает, даже тренеров, а игроки стремятся прогрессировать, развиваться через общение с ним. Даже Рабьо говорит это. Это существенно. Это означает, что он очень силен и является одним из лучших тренеров», – сказал 69-летний Боп.

Ранее Эли Боп работал с «Марселем» в 2012-2013 годах, после чего покинул клуб, а вскоре принял решение завершить тренерскую карьеру.