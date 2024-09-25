Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде основы украинка сразится против Ребекки Шрамковой из Словакии (№61 WTA). Встреча начнется 5-м запуском на корте Lotus после матча Бузас Манейро – Стернс. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Екатерины Александровой (№33 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА