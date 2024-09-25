Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 сентября 2024, 08:34 |
57
0

Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Пекине

25 сентября 2024, 08:34 |
57
0
Ангелина Калинина – Ребекка Шрамкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

25 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде основы украинка сразится против Ребекки Шрамковой из Словакии (№61 WTA). Встреча начнется 5-м запуском на корте Lotus после матча Бузас Манейро – Стернс. Ориентировочное время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Екатерины Александровой (№33 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко неудачно стартовала на большом турнире в Пекине
Леся Цуренко – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Ребекка Шрамкова WTA Пекин смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 25 сентября 2024, 08:05 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25 сентября 2024, 07:44 2
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Мартин уверен, что Тайсон сможет победить в реванше

Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Футзал | 24.09.2024, 19:28
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине
Теннис | 24.09.2024, 07:20
Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине
Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Футбол | 24.09.2024, 12:37
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
24.09.2024, 15:12 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 8
Бокс
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
24.09.2024, 07:11 24
Бокс
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
23.09.2024, 11:49 2
Бокс
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
23.09.2024, 08:27 7
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
24.09.2024, 06:23 1
Футбол
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 14
Футбол
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем