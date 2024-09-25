В субботу, 28 сентября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и «Александрия».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

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В таблице УПЛ «Кривбасс» 6-е место, имея 11 очков после 6 встреч. У «Александрии» 16 пунктов и вторая позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.