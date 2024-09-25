Украина. Премьер лига25 сентября 2024, 05:09 | Обновлено 25 сентября 2024, 05:12
77
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Александрия
28 сентября в 13:00 состоится матч 8-го тура УПЛ
25 сентября 2024, 05:09 | Обновлено 25 сентября 2024, 05:12
77
0
В субботу, 28 сентября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и «Александрия».
Поединок пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Кривбасс» 6-е место, имея 11 очков после 6 встреч. У «Александрии» 16 пунктов и вторая позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2024, 11:05 0
Матч состоится 25 сентября в 22:00
Бокс | 24 сентября 2024, 07:11 24
Признание получил Владимир Кличко
Футбол | 24.09.2024, 15:12
Бокс | 25.09.2024, 00:55
Футбол | 25.09.2024, 04:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.09.2024, 15:52 30
24.09.2024, 08:10 5
24.09.2024, 07:37 8
23.09.2024, 09:59 34
23.09.2024, 08:27 7
23.09.2024, 18:22
23.09.2024, 16:23 14