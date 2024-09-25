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Премьер-лига
Кривбасс
28.09.2024 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 25 сентября 2024, 05:12
32
0

Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 8-го тура УПЛ

25 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 25 сентября 2024, 05:12
32
0
Кривбасс – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 28 сентября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и «Александрия».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Кривбасс» 6-е место, имея 11 очков после 6 встреч. У «Александрии» 16 пунктов и вторая позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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