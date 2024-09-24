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  4. ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне
Англия
24 сентября 2024, 23:01 |
2706
7

ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне

Михаил ассистировал на Нету в Кубке английской лиги

24 сентября 2024, 23:01 |
2706
7
ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 24 сентября, проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», что находится в Лондоне.

Лондонцы побеждают со счетом 4:0. Четвертый гол в матче забил Нету, а ассистировал на него Михаил Мудрик! Это первое результативное действие Мудрика в этом сезоне за «Челси».

ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне

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Михаил Мудрик Барроу Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 7
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Darkness1984
300 лямів за цього чувака!!!
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+6
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Remark
З приводу цього в Україні сьогодні можна офіційно створити новий святковий день.
Не знімайте цю новину з головної хоча б тиждень. Дайте насолодитися таким неймовірним досягненням в кубку!
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+5
Sergio
ось воно, ліга 2, те що треба для пудрика
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+4
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easterly
Все - тепер всі кротячі ресурси будуть отсасувати цю грандіозну новину!
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+1
antt
А яка це результативна дія для Нету? Ніби прямий конкурент Мудрика, а він йому ще асисти віддає. Хоча в португальця це напевно не перший гол і асист а для Мудрика - перший.
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0
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