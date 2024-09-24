ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне
Михаил ассистировал на Нету в Кубке английской лиги
Во вторник, 24 сентября, проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».
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Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», что находится в Лондоне.
Лондонцы побеждают со счетом 4:0. Четвертый гол в матче забил Нету, а ассистировал на него Михаил Мудрик! Это первое результативное действие Мудрика в этом сезоне за «Челси».
ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне
PEDRO NETO FIRST GOAL FOR CHELSEA— Janty (@CFC_Janty) September 24, 2024
MUDRYK ASSIST
pic.twitter.com/szG07mYanL
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