Во вторник, 24 сентября, проходит матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».

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Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», что находится в Лондоне.

Лондонцы побеждают со счетом 4:0. Четвертый гол в матче забил Нету, а ассистировал на него Михаил Мудрик! Это первое результативное действие Мудрика в этом сезоне за «Челси».

ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне