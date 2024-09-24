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Лига Европы
24 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:35
188
0

ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио

Киевляне 25 сентября стартуют в Лиге Европы

24 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:35
188
0
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио
ФК Динамо

Киевское «Динамо» провело официальную тренировку в Гамбурге перед матчем 1-го тура Лиги Европы против римского «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее делегация «бело-синих» за 18 часов преодолела расстояние от Киева до места своей дислокации на севере Германии.

В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов.

Матч между Динамо и Лацио пройдет на арене в Гамбурге 25 сентября в 22:00.

ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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