Лига Европы24 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:35
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ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио
Киевляне 25 сентября стартуют в Лиге Европы
24 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 23:35
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Киевское «Динамо» провело официальную тренировку в Гамбурге перед матчем 1-го тура Лиги Европы против римского «Лацио».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ранее делегация «бело-синих» за 18 часов преодолела расстояние от Киева до места своей дислокации на севере Германии.
В предстоящем поединке тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 24 футболистов.
Матч между Динамо и Лацио пройдет на арене в Гамбурге 25 сентября в 22:00.
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку перед матчем с Лацио
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