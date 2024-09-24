Не Шапаренко и Ванат. В Италии определили самых опасных игроков Динамо
TUTTOmercatoWEB выделил Бражко, Волошина и Михавко
В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».
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Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Накануне матча итальянское издание TUTTOmercatoWEB выделило трех игроков «Динамо», которые могут создать проблемы «Лацио», упомянув Тараса Михавко, Владимира Бражко и Назара Волошина.
Михавко: молодой талант, который очень похож на Риккардо Калафиори. Универсальный защитник, который может сыграть и слева. Имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины.
Бражко: один из лучших игроков украинского футбола. Имеет прекрасную индивидуальность, умеет забивать голы и обладает мощным ударом. В свой молодой возраст является игроком сборной Украины по футболу.
Волошин: правоногий вингер, обладает прекрасным дриблингом и хорошей скоростью. Хорошо ассистирует партнерам и достаточно хладнокровен в атаке. Он стоит пять миллионов евро.
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