Тренер Лацио: «Матч с Динамо – шанс для тех, кто играет мало»

Марко Барони, наставник «Лацио», дал комментарий перед матчем 1-го тура обновленной Лиги Европы против «Динамо» Киев. Игра пройдет 25 сентября, начало в 22:00.

«Лига Европы и матч с «Динамо» – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона. Однако от них я все равно ожидаю определенный уровень игры. Конечно, поражение в последнем матче чемпионата было неприятным, но мы улучшаем наш футбол».

«Команда мало пропускает, однако нужно быть более агрессивными в атаке. Быть у ворот соперника такими же стабильными, как и у своих».

«Новый формат еврокубков считаю интересным, а завтра мы встретимся с соперником, который играл в квалификации Лиги чемпионов», – сказал Барони.