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Лига Европы
24 сентября 2024, 22:05 |
681
0

Тренер Лацио: «Матч с Динамо – шанс для тех, кто играет мало»

Барони оценил еврокубковую встречу

24 сентября 2024, 22:05 |
681
0
Тренер Лацио: «Матч с Динамо – шанс для тех, кто играет мало»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Барони

Марко Барони, наставник «Лацио», дал комментарий перед матчем 1-го тура обновленной Лиги Европы против «Динамо» Киев. Игра пройдет 25 сентября, начало в 22:00.

«Лига Европы и матч с «Динамо» – шанс выйти на поле тем, кто мало играет на старте сезона. Однако от них я все равно ожидаю определенный уровень игры. Конечно, поражение в последнем матче чемпионата было неприятным, но мы улучшаем наш футбол».

«Команда мало пропускает, однако нужно быть более агрессивными в атаке. Быть у ворот соперника такими же стабильными, как и у своих».

«Новый формат еврокубков считаю интересным, а завтра мы встретимся с соперником, который играл в квалификации Лиги чемпионов», – сказал Барони.

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Марко Барони Динамо Киев Динамо - Лацио Лацио Лига Европы
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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