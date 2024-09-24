Ничего нового. Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги с Алавесом
Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе
Во вторник, 24 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Алавес».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
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Карло Анчелотти выбрал стартовый состав «Реала» на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа. Лунин еще не играл в этом сезоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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