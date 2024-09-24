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Испания
24 сентября 2024, 20:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 21:11
450
1

Ничего нового. Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги с Алавесом

Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе

24 сентября 2024, 20:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 21:11
450
1
Ничего нового. Анчелотти назвал состав Реала на матч Ла Лиги с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 24 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Алавес».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Карло Анчелотти выбрал стартовый состав «Реала» на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа. Лунин еще не играл в этом сезоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Алавес Ла Лига Реал - Алавес стартовые составы Карло Анчелотти
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
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