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  4. Ярмоленко назвал сильную сторону Лацио накануне матча Лиги Европы
Лига Европы
24 сентября 2024, 20:58 |
350
2

Ярмоленко назвал сильную сторону Лацио накануне матча Лиги Европы

Завтра киевляне сыграют первый матч в основе еврокубка

24 сентября 2024, 20:58 |
350
2
Ярмоленко назвал сильную сторону Лацио накануне матча Лиги Европы
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался об этом поединке.

– Что вы думаете о «Лацио»?

– Хорошая команда, тактически очень хорошо подкована, играет в агрессивный футбол, поэтому будет интересно проверить себя в этой игре.

– После возвращения в «Динамо» вы еще не играли в основном раунде еврокубков. Какие ожидания?

– Конечно, всегда интересно играть в еврокубках, тем более в этом году новый формат. Мы понимаем, какой клуб представляем, и понимаем ответственность, которая ложится на нас.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио Андрей Ярмоленко
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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дыряво с пердя🤣
Слабую сторону дыр очки все знают, слабая сторона это дыр очка👉👌
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-1
apepa
Самая сильная сторона Лацио это то, что в динаме будет играть черепаха Ярмоленко..
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-1
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