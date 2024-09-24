Ярмоленко назвал сильную сторону Лацио накануне матча Лиги Европы

В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

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Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался об этом поединке.

– Что вы думаете о «Лацио»?

– Хорошая команда, тактически очень хорошо подкована, играет в агрессивный футбол, поэтому будет интересно проверить себя в этой игре.

– После возвращения в «Динамо» вы еще не играли в основном раунде еврокубков. Какие ожидания?

– Конечно, всегда интересно играть в еврокубках, тем более в этом году новый формат. Мы понимаем, какой клуб представляем, и понимаем ответственность, которая ложится на нас.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.