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  4. ШОВКОВСКИЙ – о первом матче Динамо в ЛЕ, Лацио и формате еврокубков
Лига Европы
24 сентября 2024, 20:31 |
1725
0

ШОВКОВСКИЙ – о первом матче Динамо в ЛЕ, Лацио и формате еврокубков

Тренер ответил на вопросы журналистов

24 сентября 2024, 20:31 |
1725
0
ШОВКОВСКИЙ – о первом матче Динамо в ЛЕ, Лацио и формате еврокубков
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Киев Александр Шовковский дал комментарий перед матчем 1-го тура обновленной Лиги Европы против «Лацио». Игра состоится 25 сентября, начало в 22:00.

– Какие у вас ожидания от нового формата основной стадии еврокубка?

– В общем, это мой первый опыт выступлений в европейских турнирах в качестве главного тренера, потому я не знаю, как было в предыдущие разы. Но этот формат, безусловно, очень интересный, много высказываний уже было по этому поводу, в том числе относительно больших нагрузок, которые ложатся на футболистов, которые не только защищают цвета своих клубов, но и выступают за свои национальные сборные. И мы уже имеем отголоски того, что этот график очень сложен, и у игроков просто нет достаточно времени на восстановление.

К этому нужно добавить, что для нашей команды, так же и для скандинавских стран, этот формат довольно неудобен, потому что в январе команды еще не играют матчи в своих национальных чемпионатах. Это тоже дает дополнительные нагрузки и сложности, также не нужно забывать о проблемах, связанных с нашей логистикой в ​​связи с происходящей в нашей стране ситуацией. Но при этом очень интересно посмотреть, как будет претворяться в жизнь этот новый формат. Будет больше матчей против исповедующих разные стили команд и «Лацио» – команда, представляющая одну из сильнейших лиг Европы, и борется в ней за самые высокие места. В нынешнем сезоне римляне дважды выиграли, дважды проиграли и однажды сыграли вничью на внутренней арене. Мы следим за их выступлениями, и завтра ждем интересный матч.

– В последних матчах у «Лацио» были определенные проблемы в фазе обороны. Как вы планируете их использовать?

– Во всех матчах, которые Лацио сыграл в Серии А, они в каждом забивали, но при этом в каждом пропускали. В последнем матче это были два пенальти, и по последним нововведениям в правилах можно много дискутировать, были ли они вообще. Но для нас в первую очередь важно, как команда строит свою игру в обороне, в атаке, какие сильные стороны, слабые. Мы доносим это до наших игроков, от этого и строим свою стратегию.

Также вы должны понимать, что ситуация в нашей стране придает нам сложности. Мы посчитали, что с момента выезда с клубной базы и до прибытия в гостиницу в Гамбурге прошло 19 часов.

– У вас был опыт игр против «Лацио» в качестве игрока, в том числе вы играли против них в Риме. Как считаете, будет ли для «Динамо» плюсом, что матч состоится не на их территории?

– Вы должны понимать, что это совершенно разные ситуации – когда ты играешь и когда готовишь команду к матчу. Это первое. Во-вторых, очень много времени прошло с того периода. И формат изменился, сейчас нет преимущества выездного гола. Сейчас все команды планируют и готовятся, и новый формат обязывает играть на победу в каждой игре, чтобы занимать места как можно выше, чтобы продолжать бороться за сам трофей.

– Из восьми голов, что «Лацио» пропустило в этом сезоне, ровно половина влетела в их ворота в первые 15 минут игры. Можно ли рассчитывать на агрессивное начало от «Динамо»?

– То есть вы считаете, что после 15 минут игра завершается? (улыбается) Мы ожидаем интересную игру, от которой, надеюсь, получат удовольствие болельщики. Необходимо сохранять концентрацию в течение всей игры – как в течение 90 минут, так и компенсированного времени.

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Динамо Киев Динамо - Лацио Лацио Лига Европы пресс-конференция
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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