Виталий ПОНОМАРЕВ: «Хорошо, что добились позитивного результата»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью против киевского Динамо (0:0) в матче 7-го тура УПЛ:

«Это важный для нас результат с точки зрения психологии. Если проанализировать составы команд, то «Динамо» по сей день все же превосходит «Рух» в мастерстве. У киевлян много игроков, выступающих за сборную Украины, в то время как у нас футболисты молодежной сборной. Нам еще есть куда расти и эта ничья придаст ребятам уверенность в себе.

«Руху» удалось сыграть в тот футбол, который пропагандирует наш клуб. Мы стараемся так играть против каждого соперника. Думаю, что этот матч понравился болельщикам, ведь были моменты как у одной, так и у другой команды. В конце матча хотелось удержать хотя бы ничью, ведь каждая из команд имела возможность забить.

Замены не производились раньше, ведь те футболисты, которые вышли в стартовом составе, достаточно качественно проводили эту игру. Тот же Юрий Климчук рвался на поле, но мы понимаем, что он восстановился после тяжелой травмы, поэтому не хочется форсировать события. Когда Юра полностью будет готов – он будет полноценно играть во всех матчах. Мы рады, что он вернулся, ведь Климчук принесет «Руху» много пользы.

Мы не держали в голове результата майского матча, ведь команда движется от матча к матчу. Для нас важно противостоять столь качественным соперникам и навязывать им конкуренцию. Нам было сложно, но хорошо, что сегодня мы получили положительный результат».