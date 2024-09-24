Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Пекине
25 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Лауры Зигемунд из Германии (№69 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте Moon после матча с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Катерины Синяковой (№37 WTA).
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