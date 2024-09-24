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  4. Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 19:01
292
0

Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Пекине

24 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 19:01
292
0
Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

25 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Лауры Зигемунд из Германии (№69 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте Moon после матча с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Катерины Синяковой (№37 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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