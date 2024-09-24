Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Лауры Зигемунд из Германии (№69 WTA). Встреча начнется вторым запуском на корте Moon после матча с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Катерины Синяковой (№37 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА