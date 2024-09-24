Тренер Дженоа: «Малиновский уже хочет вернуться. Мы все его ждем»

Тренер Дженоа Альберто Джилардино пока не знает, когда хавбек Руслан Малиновский вернется после травмы, но отметил, что ждет его восстановления.

«Мы все поддерживаем Руслана после травмы. Я с ним общался, он уже очень хочет вернуться в команду. Руслан – невероятный парень и очень профессиональный футболист. Мы ждем Малиновского».

«Я уже говорил после матча с Венецией, что команда остановилась после его травмы. Такое повторяться не должно, но мы выучили урок», – сказал Джилардино.

Малиновский уже перенес операцию, но клуб не сообщает сроки возвращения.