КАРАВАЕВ: «Мы достаточно сильны, чтобы конкурировать на два фронта»

Защитник «Динамо» Александр Караваев в преддверии старта команды в основном этапе Лиги Европы заявил о том, что его команда имеет все необходимое, чтобы успешно выступать на два фронта.

«Нам нужны положительные эмоции, и мы достаточно сильны, чтобы конкурировать на два фронта. Болельщики окажут нам большую помощь. До мая будет много футбола, потом отдохнем. Мы стали сильнее, потому что есть хорошее сочетание факторов: у нас много новичков, но и «старшие люди» хотят продемонстрировать свою ценность. В прошлом году мы провалились и в чемпионате Украины, и в Европе. Сейчас у каждого игрока высокая мотивация и каждый хочет продемонстрировать свои качества».

Матчи против «Лацио», «Ромы» и «Реал Сосьедада», входят в число тех поединков, которых я жду больше всего. Я никогда не встречался с ними и не могу дождаться возможности сразиться с клубами такого уровня», – сказал Караваев.

Завтра, 25 сентября, «Динамо» проведет первый матч в рамках основного этапа Лиги Европы. В Гамбурге киевляне будут принимать «Лацио».