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  4. КАРАВАЕВ: «Мы достаточно сильны, чтобы конкурировать на два фронта»
Лига Европы
24 сентября 2024, 19:01 |
219
0

КАРАВАЕВ: «Мы достаточно сильны, чтобы конкурировать на два фронта»

Насколько справедливы слова игрока киевской команды покажут только результаты

24 сентября 2024, 19:01 |
219
0
КАРАВАЕВ: «Мы достаточно сильны, чтобы конкурировать на два фронта»
ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев в преддверии старта команды в основном этапе Лиги Европы заявил о том, что его команда имеет все необходимое, чтобы успешно выступать на два фронта.

«Нам нужны положительные эмоции, и мы достаточно сильны, чтобы конкурировать на два фронта. Болельщики окажут нам большую помощь. До мая будет много футбола, потом отдохнем. Мы стали сильнее, потому что есть хорошее сочетание факторов: у нас много новичков, но и «старшие люди» хотят продемонстрировать свою ценность. В прошлом году мы провалились и в чемпионате Украины, и в Европе. Сейчас у каждого игрока высокая мотивация и каждый хочет продемонстрировать свои качества».

Матчи против «Лацио», «Ромы» и «Реал Сосьедада», входят в число тех поединков, которых я жду больше всего. Я никогда не встречался с ними и не могу дождаться возможности сразиться с клубами такого уровня», – сказал Караваев.

Завтра, 25 сентября, «Динамо» проведет первый матч в рамках основного этапа Лиги Европы. В Гамбурге киевляне будут принимать «Лацио».

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Александр Караваев Динамо Киев Динамо - Лацио Лацио Лига Европы
Алексей Сливченко Источник: SoloLaLazio.it
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