Леся Цуренко – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№88 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка сразится против Виктории Томовой из Болгарии (№51 WTA). Встреча начнется первым запуском на корте Moon. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Паулы Бадосы (№19 WTA).

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