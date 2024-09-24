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WTA
24 сентября 2024, 18:24 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:25
88
0

Леся Цуренко – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Пекине

24 сентября 2024, 18:24 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:25
88
0
Леся Цуренко – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

25 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№88 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка сразится против Виктории Томовой из Болгарии (№51 WTA). Встреча начнется первым запуском на корте Moon. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Паулы Бадосы (№19 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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