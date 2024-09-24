Леся Цуренко – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Пекине
25 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№88 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде украинка сразится против Виктории Томовой из Болгарии (№51 WTA). Встреча начнется первым запуском на корте Moon. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Паулы Бадосы (№19 WTA).
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