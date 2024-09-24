Роман ДИДЫК: «Думаю, мы завоевали одно очко, а не потеряли два»

Защитник львовского Руха Роман Дидык прокомментировал ничью с киевским Динамо в матче 7-го тура УПЛ:

«Это была трудная игра. Обе команды много боролись на поле. Рух удовлетворен этим результатом.

Думаю, сегодня мы завоевали одно очко, а не потеряли два.

«Рух» хорошо сыграл в защите. В общем, в этом чемпионате мы достаточно уверенно обороняемся и уже сыграли много «сухих» матчей. Хочется продолжать в том же духе.

Конечно, мы помнили предыдущий матч против «Динамо». Я, как и каждый футболист, хотел снова забить гол, но у меня такая позиция, что нет много голевых моментов. Хотя в целом у команды было много случаев забить, но нас подвела реализация. В принципе, есть удовольствие от сегодняшней игры».