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  4. Роман ДИДЫК: «Думаю, мы завоевали одно очко, а не потеряли два»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:42
156
0

Роман ДИДЫК: «Думаю, мы завоевали одно очко, а не потеряли два»

Защитник Руха прокомментировал ничью против столичного клуба

24 сентября 2024, 18:01 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:42
156
0
Роман ДИДЫК: «Думаю, мы завоевали одно очко, а не потеряли два»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского Руха Роман Дидык прокомментировал ничью с киевским Динамо в матче 7-го тура УПЛ:

«Это была трудная игра. Обе команды много боролись на поле. Рух удовлетворен этим результатом.

Думаю, сегодня мы завоевали одно очко, а не потеряли два.

«Рух» хорошо сыграл в защите. В общем, в этом чемпионате мы достаточно уверенно обороняемся и уже сыграли много «сухих» матчей. Хочется продолжать в том же духе.

Конечно, мы помнили предыдущий матч против «Динамо». Я, как и каждый футболист, хотел снова забить гол, но у меня такая позиция, что нет много голевых моментов. Хотя в целом у команды было много случаев забить, но нас подвела реализация. В принципе, есть удовольствие от сегодняшней игры».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Динамо Киев Роман Дидык Динамо - Рух
Валерій Радченко Источник: ФК Рух Львов
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