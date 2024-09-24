Лассина ТРАОРЕ: «В Шахтере нужно много забивать в каждой игре»

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре поделился впечатлениями от победного матча против «Оболони» (4:0) в 7-м туре УПЛ, в котором он отметился забитым голом:

«Конечно, мы довольны результатом. Нам очень была нужна эта победа. После матча в ЛЧ приятно вернуться на поле с победой и также, чтобы исправлять турнирную ситуацию, которая есть по состоянию на сейчас в УПЛ.

Как вы могли заметить, я отдал себя полностью в момент, когда забивал и старался приложить все возможные усилия. Я просто немножко запнулся в том моменте, однако все в порядке, уверяю вас.

Когда вы в «Шахтере», вы должны забивать много голов в каждой игре. Мы начали эту традицию еще в начале сезона в матче с Ворсклой, после того были сложные игры с очень серьезными оппонентами, где удавалось отмечаться не так часто. Я рад, что мы вернулись на этот путь, когда мы отмечаемся в каждом матче значительным количеством голов».