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  4. Лассина ТРАОРЕ: «В Шахтере нужно много забивать в каждой игре»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 17:37 |
87
0

Лассина ТРАОРЕ: «В Шахтере нужно много забивать в каждой игре»

Форвард «Шахтера» – о победе над «Оболонью»

24 сентября 2024, 17:37 |
87
0
Лассина ТРАОРЕ: «В Шахтере нужно много забивать в каждой игре»
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре поделился впечатлениями от победного матча против «Оболони» (4:0) в 7-м туре УПЛ, в котором он отметился забитым голом:

«Конечно, мы довольны результатом. Нам очень была нужна эта победа. После матча в ЛЧ приятно вернуться на поле с победой и также, чтобы исправлять турнирную ситуацию, которая есть по состоянию на сейчас в УПЛ.

Как вы могли заметить, я отдал себя полностью в момент, когда забивал и старался приложить все возможные усилия. Я просто немножко запнулся в том моменте, однако все в порядке, уверяю вас.

Когда вы в «Шахтере», вы должны забивать много голов в каждой игре. Мы начали эту традицию еще в начале сезона в матче с Ворсклой, после того были сложные игры с очень серьезными оппонентами, где удавалось отмечаться не так часто. Я рад, что мы вернулись на этот путь, когда мы отмечаемся в каждом матче значительным количеством голов».

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Лассина Траоре Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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