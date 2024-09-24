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Англия
24 сентября 2024, 17:24 | Обновлено 24 сентября 2024, 17:49
210
0

Манчестер Юнайтед презентовал грандиозный план обновленного Олд Траффорд

Перестройку арены оценили в более чем 7 миллиардов евро

24 сентября 2024, 17:24 | Обновлено 24 сентября 2024, 17:49
210
0
Манчестер Юнайтед презентовал грандиозный план обновленного Олд Траффорд
www.manutd.com.Траффорд-парк.

Легендарный английский футбольный клуб готовится к масштабному строительству спортивного комплекса.

Как сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед, речь пойдет именно о комплексе, ведь все не ограничится только одним стадионом.

Новый «Олд Траффорд» будет вмещать в будущем 100 тысяч зрителей (сейчас 92 тысячи), а его строительство оценивается в два миллиарда фунтов.

Кроме этого, будет создан так называемый «Траффорд-парк» – территория вокруг арены.

В клубе сообщают, что в бюджет Англии эта реконструкция может принести дополнительно 7,3 миллиарда фунтов.

Также ожидается, что ежегодно посещать «Траффорд-парк» будут 1 миллион 800 тысяч фанов, а сам проект создаст 92 тысячи новых рабочих мест.

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Олд Траффорд Манчестер Юнайтед строительство стадиона Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Валерій Радченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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