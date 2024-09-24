В Шахтере рассказали о сроках возвращения форварда сборной Украины

Тренер «Шахтера» Марино Пушич после победы 4:0 в матче чемпионата Украины с «Оболонью» рассказал о сроках восстановления форварда Даниила Сикана, у которого перелом носа.

«Считаю, что забили хорошие голы в матче с «Оболонью», которые вышли из организации нашей игры. Горжусь игроками, а зрители, думаю, насладились голами».

«Что касается травмированных, то Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, а с Сиканом ситуация сложнее. У него значительное повреждение после матча с «Болоньей», ему нужно больше времени».

«Надеюсь, через несколько недель он сможет присоединиться к тренировкам команды», – сказал Пушич.

11 октября сборная Украины сыграет с Грузией в Лиге наций.