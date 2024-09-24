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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 17:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 17:51
626
0

В Шахтере рассказали о сроках возвращения форварда сборной Украины

Сикан вряд ли поможет сборной в матчах Лиги наций

24 сентября 2024, 17:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 17:51
626
0
В Шахтере рассказали о сроках возвращения форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Тренер «Шахтера» Марино Пушич после победы 4:0 в матче чемпионата Украины с «Оболонью» рассказал о сроках восстановления форварда Даниила Сикана, у которого перелом носа.

«Считаю, что забили хорошие голы в матче с «Оболонью», которые вышли из организации нашей игры. Горжусь игроками, а зрители, думаю, насладились голами».

«Что касается травмированных, то Конопля и Кевин скоро вернутся в игру, а с Сиканом ситуация сложнее. У него значительное повреждение после матча с «Болоньей», ему нужно больше времени».

«Надеюсь, через несколько недель он сможет присоединиться к тренировкам команды», – сказал Пушич.

11 октября сборная Украины сыграет с Грузией в Лиге наций.

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Даниил Сикан Марино Пушич Шахтер Донецк Ефим Конопля Кевин (Шахтер) Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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