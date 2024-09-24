Известный уругвайский теннисист завершил карьеру

38-летний уругвайский теннисист Пабло Куэвас объявил о завершении карьеры.

«Это путешествие началось с мечты невинного ребенка, который хотел стать теннисистом. От плавания на каяках по реке Уругвай до стадиона Philippe Chatrier, сколько ярких впечатлений... реальность превзошла мечты.

Теннис был не просто спортом, он был моей страстью, моей ежедневной мотивацией и причиной, по которой я просыпался каждое утро с желанием стать лучше.

Я заканчиваю карьеру, но я буду продолжать быть связанным с теннисом, потому что я люблю его, и было бы очень несправедливо по отношению к нему, если бы я не мог поделиться всем, чему я научился в этом незабываемом путешествии», – написал уругваец.

За карьеру Куэвас выиграл шесть одиночных титулов ATP и девять парных. В одиночном разряде поднимался на 19-ю строчку мирового рейтинга.