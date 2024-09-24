Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?

Большие цены на игроков сейчас никого не удивляют. Как и не удивляет то, что чаще всего за самых дорогих футболистов платит «Челси». Сейчас многие смеются над тем, как Тодд Боули и его партнеры разбрасываются деньгами, но у «синих» они были и до их прихода. Лондонцы несколько раз били трансферные рекорды, в том числе и вратарские. Кепа Аррисабалага до сих пор остается самым дорогим голкипером мира, хотя сейчас мало кто о нем вспоминает. А заплатил за него рекордные деньги именно «Челси».

Кепа заявил о себе в «Атлетике», воспитанником которого является. Футболист пребывал в системе баскского клуба с 2004 года. В 2012-м он начал получать первые серьезные шансы и ездить по арендам. Так испанец постепенно пришел к статусу основного голкипера «Атлетика». В сезоне 2016/17 Кепа сыграл 23 матча в Ла Лиге, пропуская в среднем 0,96 гола за матч. Это до сих пор его лучший показатель в карьере. В следующей кампании он провел 30 матчей в чемпионате Испании и пропустил 43 мяча. Вроде многовато, но это не помешало игроку пойти на повышение.

Летом 2018 года Кепа перешел в «Челси» по требованию тогдашнего главного тренера команды Маурицио Сарри. «Синие» заплатили за игрока 80 млн евро – умопомрачительная сумма за вратаря. Примечательно, что лондонцы побили рекорд «Ливерпуля», который в том же году, но на несколько недель раньше подписал Алиссона из «Ромы» за 62,5 млн евро. Бразилец меньше месяца провел в статусе самого дорогого голкипера мира. После этого его место занял испанец, который до сих пор удерживает пальму первенства по этому показателю.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Сумма трансфера не давила на Кепу, как это часто бывает с футболистами, за которых много платят. Наоборот, переход в «Челси» воодушевил игрока и заставил его поверить в свои силы. Причем до такой степени, что он отказался уходить на замену по требованию тренера в матче Кубка лиги против «Манчестер Сити». Сарри не скрывал эмоций после игры, но не стал слишком сурово наказывать подопечного, ведь он был его основным голкипером. И Кепа действительно играл хорошо, регулярно спасая команду от пропущенных голов.

Сарри продержался в «Челси» всего один сезон. Итальянец выиграл Лигу Европы и ушел в «Ювентус». Вместе с ним ушла и стабильность Кепы. Следующий сезон первый номер «синих» провел слабо. Он начал допускать ошибки и пропускать удары из дальней дистанции. В кампании 2019/20 он стал одним из худших голкиперов Премьер-лиги по проценту отраженных ударов. В том сезоне испанец пропускал в среднем 1,36 гола за матч, а всего пропустил 45 мячей в АПЛ. Это были худшие показатели в его карьере. У вратарей бывают спады, но если игрок «Челси» теряет форму на длительный период, его заменяют.

Кепу заменили после провального сезона. На его место пришел Эдуар Менди, за которого «синие» в этот раз заплатили гораздо меньше – 24 млн евро. Испанец не паниковал (по крайней мере, публично), но второй сезон в «Челси» подорвал его уверенность в себе. Следующие 2 года после прихода Менди однозначно нельзя занести испанцу в актив. За это время он сыграл суммарно всего 11 матчей в АПЛ. Временами футболист давал понять, что может показывать прежнюю версию себя. Однако он не смог убедить в этом Фрэнка Лэмпарда.

В сезоне 2022/23 Кепа вернул себе статус первого номера «Челси». Испанец сыграл 29 матчей в Премьер-лиге и пропустил 33 гола – это был наименьший показатель за все его полные сезоны в лондонском клубе. Однако Кепа все равно не убедил новых руководителей «синих», которые решили подписать на его место Роберта Санчеса. Испанец снова оказался в непростой ситуации. Но вдруг у него появился шанс, да еще какой! Мадридский «Реал» проявил заинтересованность в подписании Кепы. Правда, на один сезон, но все же. Испанец без раздумий отправился в «королевский клуб» на правах аренды.

Но и в «Реале» все пошло не так, как ожидал Кепа. Изначально было понятно, что «сливочные» подписывают его временно на замену Тибо Куртуа, который получил тяжелую травму. Но в составе «сливочных» был и Андрей Лунин, который не согласился с тем, чтобы снова быть в тени. Главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти давал шансы украинцу, и он ими пользовался. Поначалу Кепа был основным голкипером «Реала», но Лунин начал постепенно вытеснять его из основы. В итоге, испанец сыграл только 14 матчей в Ла Лиге.

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В период с конца января до конца апреля Кепа провел 12 матчей подряд на скамейке запасных в Ла Лиге. Конечно, футболист не провел время зря в «королевском клубе», поскольку стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Но этот сезон стал единственным для Кепы на «Сантьяго Бернабеу». Оттуда он отправился в «Борнмут» – такой вот резкий поворот. Испанец снова будет выступать в АПЛ, но теперь уже на правах аренды и с неопределенным будущим. Впрочем, оно остается таковым у Кепы уже несколько лет. То, что его взяли в «Реал» на один сезон, было большой удачей. Больше таких подарков может и не быть.

Сложно сказать, чего ожидать от Кепы в «Борнмуте». С одной стороны, это статусный игрок для такого клуба. С другой, он далек от своих оптимальных кондиций. Хотя кто знает, может именно после этой аренды футболист совершит третий заход в топ-клуб. Переход Кепы в «Борнмут» объясняется во многом тем, что команду тренирует Андони Ираола. Кепа застал своего нынешнего наставника в «Атлетике» еще в качестве игрока. Иногда они тренировались вместе. Возможно, свой человек – это именно то, что нужно самому дорогому голкиперу мира для того чтобы подтвердить этот статус.

Текст: meta.ua/sport