Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Рассказываем о карьерных перипетиях Кепы Аррисабалаги
Большие цены на игроков сейчас никого не удивляют. Как и не удивляет то, что чаще всего за самых дорогих футболистов платит «Челси». Сейчас многие смеются над тем, как Тодд Боули и его партнеры разбрасываются деньгами, но у «синих» они были и до их прихода. Лондонцы несколько раз били трансферные рекорды, в том числе и вратарские. Кепа Аррисабалага до сих пор остается самым дорогим голкипером мира, хотя сейчас мало кто о нем вспоминает. А заплатил за него рекордные деньги именно «Челси».
Кепа заявил о себе в «Атлетике», воспитанником которого является. Футболист пребывал в системе баскского клуба с 2004 года. В 2012-м он начал получать первые серьезные шансы и ездить по арендам. Так испанец постепенно пришел к статусу основного голкипера «Атлетика». В сезоне 2016/17 Кепа сыграл 23 матча в Ла Лиге, пропуская в среднем 0,96 гола за матч. Это до сих пор его лучший показатель в карьере. В следующей кампании он провел 30 матчей в чемпионате Испании и пропустил 43 мяча. Вроде многовато, но это не помешало игроку пойти на повышение.
Летом 2018 года Кепа перешел в «Челси» по требованию тогдашнего главного тренера команды Маурицио Сарри. «Синие» заплатили за игрока 80 млн евро – умопомрачительная сумма за вратаря. Примечательно, что лондонцы побили рекорд «Ливерпуля», который в том же году, но на несколько недель раньше подписал Алиссона из «Ромы» за 62,5 млн евро. Бразилец меньше месяца провел в статусе самого дорогого голкипера мира. После этого его место занял испанец, который до сих пор удерживает пальму первенства по этому показателю.
Сумма трансфера не давила на Кепу, как это часто бывает с футболистами, за которых много платят. Наоборот, переход в «Челси» воодушевил игрока и заставил его поверить в свои силы. Причем до такой степени, что он отказался уходить на замену по требованию тренера в матче Кубка лиги против «Манчестер Сити». Сарри не скрывал эмоций после игры, но не стал слишком сурово наказывать подопечного, ведь он был его основным голкипером. И Кепа действительно играл хорошо, регулярно спасая команду от пропущенных голов.
Сарри продержался в «Челси» всего один сезон. Итальянец выиграл Лигу Европы и ушел в «Ювентус». Вместе с ним ушла и стабильность Кепы. Следующий сезон первый номер «синих» провел слабо. Он начал допускать ошибки и пропускать удары из дальней дистанции. В кампании 2019/20 он стал одним из худших голкиперов Премьер-лиги по проценту отраженных ударов. В том сезоне испанец пропускал в среднем 1,36 гола за матч, а всего пропустил 45 мячей в АПЛ. Это были худшие показатели в его карьере. У вратарей бывают спады, но если игрок «Челси» теряет форму на длительный период, его заменяют.
Кепу заменили после провального сезона. На его место пришел Эдуар Менди, за которого «синие» в этот раз заплатили гораздо меньше – 24 млн евро. Испанец не паниковал (по крайней мере, публично), но второй сезон в «Челси» подорвал его уверенность в себе. Следующие 2 года после прихода Менди однозначно нельзя занести испанцу в актив. За это время он сыграл суммарно всего 11 матчей в АПЛ. Временами футболист давал понять, что может показывать прежнюю версию себя. Однако он не смог убедить в этом Фрэнка Лэмпарда.
В сезоне 2022/23 Кепа вернул себе статус первого номера «Челси». Испанец сыграл 29 матчей в Премьер-лиге и пропустил 33 гола – это был наименьший показатель за все его полные сезоны в лондонском клубе. Однако Кепа все равно не убедил новых руководителей «синих», которые решили подписать на его место Роберта Санчеса. Испанец снова оказался в непростой ситуации. Но вдруг у него появился шанс, да еще какой! Мадридский «Реал» проявил заинтересованность в подписании Кепы. Правда, на один сезон, но все же. Испанец без раздумий отправился в «королевский клуб» на правах аренды.
Но и в «Реале» все пошло не так, как ожидал Кепа. Изначально было понятно, что «сливочные» подписывают его временно на замену Тибо Куртуа, который получил тяжелую травму. Но в составе «сливочных» был и Андрей Лунин, который не согласился с тем, чтобы снова быть в тени. Главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти давал шансы украинцу, и он ими пользовался. Поначалу Кепа был основным голкипером «Реала», но Лунин начал постепенно вытеснять его из основы. В итоге, испанец сыграл только 14 матчей в Ла Лиге.
В период с конца января до конца апреля Кепа провел 12 матчей подряд на скамейке запасных в Ла Лиге. Конечно, футболист не провел время зря в «королевском клубе», поскольку стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. Но этот сезон стал единственным для Кепы на «Сантьяго Бернабеу». Оттуда он отправился в «Борнмут» – такой вот резкий поворот. Испанец снова будет выступать в АПЛ, но теперь уже на правах аренды и с неопределенным будущим. Впрочем, оно остается таковым у Кепы уже несколько лет. То, что его взяли в «Реал» на один сезон, было большой удачей. Больше таких подарков может и не быть.
Сложно сказать, чего ожидать от Кепы в «Борнмуте». С одной стороны, это статусный игрок для такого клуба. С другой, он далек от своих оптимальных кондиций. Хотя кто знает, может именно после этой аренды футболист совершит третий заход в топ-клуб. Переход Кепы в «Борнмут» объясняется во многом тем, что команду тренирует Андони Ираола. Кепа застал своего нынешнего наставника в «Атлетике» еще в качестве игрока. Иногда они тренировались вместе. Возможно, свой человек – это именно то, что нужно самому дорогому голкиперу мира для того чтобы подтвердить этот статус.
Текст: meta.ua/sport
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