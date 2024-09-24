Поедет ли в сборную? Артета раскрыл сроки восстановления Зинченко от травмы
Главный тренер «Арсенала» утверждает, что украинец пропустит еще несколько недель
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно травмы украинского защитника «канониров» Александра Зинченко:
«Я думаю, что он будет отсутствовать еще несколько недель, к сожалению».
27-летний Александр Зинченко уже пропустил 3 последних матча «Арсенала». Всего у футболиста только 2 поединка (79 игровых минут) и 0 результативных действий в этом сезоне на клубном уровне.
11 и 14 октября сборная Украины проведет домашние матчи против Грузии и Чехии в рамках дивизиона В Лиги наций. Получит ли Зинченко вызов на эти игры пока неизвестно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Стеценко – о работе с легендарным тренером
Оба боксера заработали солидную сумму