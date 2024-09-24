Поедет ли в сборную? Артета раскрыл сроки восстановления Зинченко от травмы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно травмы украинского защитника «канониров» Александра Зинченко:

«Я думаю, что он будет отсутствовать еще несколько недель, к сожалению».

27-летний Александр Зинченко уже пропустил 3 последних матча «Арсенала». Всего у футболиста только 2 поединка (79 игровых минут) и 0 результативных действий в этом сезоне на клубном уровне.

11 и 14 октября сборная Украины проведет домашние матчи против Грузии и Чехии в рамках дивизиона В Лиги наций. Получит ли Зинченко вызов на эти игры пока неизвестно.