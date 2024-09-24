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Англия
24 сентября 2024, 14:11 |
818
1

Поедет ли в сборную? Артета раскрыл сроки восстановления Зинченко от травмы

Главный тренер «Арсенала» утверждает, что украинец пропустит еще несколько недель

24 сентября 2024, 14:11 |
818
1
Поедет ли в сборную? Артета раскрыл сроки восстановления Зинченко от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался относительно травмы украинского защитника «канониров» Александра Зинченко:

«Я думаю, что он будет отсутствовать еще несколько недель, к сожалению».

27-летний Александр Зинченко уже пропустил 3 последних матча «Арсенала». Всего у футболиста только 2 поединка (79 игровых минут) и 0 результативных действий в этом сезоне на клубном уровне.

11 и 14 октября сборная Украины проведет домашние матчи против Грузии и Чехии в рамках дивизиона В Лиги наций. Получит ли Зинченко вызов на эти игры пока неизвестно.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко травма ноги Микель Артета сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Грузия Украина - Чехия
Дмитро Вербинський Источник
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