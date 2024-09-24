Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 7-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо», впервые потеряв очки в поединках с «Рухом» в родных стенах, прерывает две свои победные серии: 7-матчевую общую и 6-матчевую домашнюю.

Бело-синие завершают также безничейную серию из 14 игр (+13-1) и домашнюю голевую – из 12. Последний раз киевляне подписывали мировую 8 апреля 2024 года – 1:1 дома с ЛНЗ, а не забивали на своем поле – 3 ноября 2023-го – 0:1 с «Шахтером».

Динамовцы не знают поражений в родных стенах 13 встреч подряд (+11=2).

Александр Шовковский проводит 40-й матч во главе «Динамо» (ЧУ – 34, ЕК – 6). Под его руководством киевляне одержали 31 победу, 6 встреч завершили вничью и 3 проиграли, 93 мяча забили и 28 пропустили.

50-й поединок в украинской карьере проводит Эдуардо Герреро (ЧУ – 40, КУ – 2, ЕК – 8).

«Рух» по-прежнему не может открыть голевой счет в четырех гостевых баталиях с «Динамо».

Желто-черные устанавливают личный рекорд, продлив свою сухую серию до 360 минут.

«Шахтер» становится автором 10-й крупной победы сезона-2024/25.

Горняки празднуют 25-ю викторию под руководством Марино Пушича (ЧУ – 20, КУ – 3, ЕК – 2).

Безничейная домашняя серия оранжево-черных достигает 12 игр (+11-1).

Тарас Степаненко становится 3-м игроком после Александра Шовковского и Андрея Пятова, проведшим 600 матчей в рядах украинских команд за годы независимости (ЧУ – 367, КУ – 36, СК – 11, ЕК – 100, СУ – 86).

25-й мяч в карьере забивает Георгий Судаков (ЧУ – 18, КУ –2, ЕК – 2, СУ – 3),20-й за «Шахтер» – Лассина Траоре (ЧУ – 16, СК – 2, ЕК – 2).

Марино Пушич празднует 20-ю победу в 26-м матче в УПЛ.

ФК Шахтер. Марино Пушич

«Оболонь» обновляет сразу четыре личных антирекорда. «Пивовары», потерпевшие 4-е поражение подряд на чужих полях (мячи 1-13), продлевают общую безвыигрышную серию до 10 игр (=3-7), гостевую – до 13 (-5-8), а безголевую – до 563-х минут.

«Александрия» одерживает 4-ю кряду победу на своем поле (мячи 9-4).

Беспроигрышная серия черно-желто-зеленых достигает 11 игр (+7=4).

Даниил Сухоручко становится обладателем 10-й красной карточки сезона-2024/25 и 1-й – «Левого берега» в элитном дивизионе.

«Полесье» и ЛНЗ подписывают мировую, ставшую для обеих команд 10-й по счету в элитном дивизионе.

Житомиряне обновляют три личных рекорда, продлив общую голевую серию до 11 игр, забивную домашнюю – до 10, а беспроигрышную в родных стенах – до 8 (+5=3). А еще одно клубное достижение подопечные Имада Ашура повторяют, не зная поражений 11 матчей подряд (+7=4).

ЛНЗ поднимает планку двух личных антирекордов, пропуская в общем 6 игр кряду, а в гостях – 9.

20-й матч на тренерском посту в УПЛ проводит Сергей Долганский (+5=4-11, 20-31).

Мяч, забитый Самсоном Иеде, становится 400-м, пропущенным украинскими командами Юрия Вернидуба во всех официальных турнирах (ЧУ – 328, КУ – 29, ЕК – 43).

«Колос», отпраздновавший первую викторию в этом сезоне, прерывает две свои безвыигрышные серии: общую – из 6 игр (=3-3) и «рекордную» домашнюю – из 10 (=4-6). Последний раз ковалевцы брали верх над соперниками 28 мая 2024 года – 1:0 в гостях с… «Зарей», а в родных стенах – 10 ноября 2023-го - 2:0 с «Минаем».

«Черноморец» становится 4-м клубом, проведшим 800 матчей в чемпионатах Украины.

«Моряки» терпят 116-е поражение в родных стенах, устанавливая новый антирекорд УПЛ.

Одесситы продлевают общую безничейную серию до 20 игр (+4-16), а рекордную домашнюю – до 16 (+6-10).

«Карпаты» празднуют первую викторию на чужих полях (в 4-м матче).

Станислав-Нури Малыш на 302-й минуте прерывает безголевую серию «Ингульца».

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Ярмоленко («Динамо»), 100-й – Александр Черноморец («Ворскла»), 50-й – Ярослав Карабин («Рух») и Лассина Траоре («Шахтер»), 1-й – Алаа Грам («Шахтер»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владислав Супряга («Заря»).

1-й мяч в УПЛ забивают Станислав-Нури Малыш (в 6-й игре), Мигел Кампуш (в 17-й) и Тарас Сакив (в 64-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Артем Шабанов («Александрия»), во 2-й – Дмитрий Топалов (ЛНЗ).

4-ю игру подряд не уходит с поля без забитых мячей Алексей Гуцуляк.

ФК Полессье. Алексей Гуцуляк

55-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Георгий Бущан, 5-й – Александр Кемкин.

2-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Владимир Адамюк, 1-ю – Даниил Сухоручко (в 9-й игре).

Арбитр из Днепра Дмитрий Евтухов впервые удаляет игрока с поля (в 5-м матче), а одессит Дмитрий Кубряк впервые назначает пенальти (в 8-м).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ