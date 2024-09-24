Юрий КЛИМЧУК: «Мы изучали, как играет Динамо»

Нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (0:0) в матче 7-го тура УПЛ:

«Чувствую себя прекрасно. Каждый день в течение шести месяцев я готовился, чтобы вернуться на поле. Поэтому очень рад, что снова играю и еще и против такого соперника. Да, есть определенная одышка после матча, но это вполне нормально.

«Рух» очень качественно подготовился к этому поединку. Мы изучали, как играет «Динамо», как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны нашего соперника. Если посмотреть на моменты, которые создал «Рух», то нам удалось найти слабости в игре киевлян, но мы не смогли реализовать свои возможности и забить гол.

Не думаю, что в конце матча «Рух» играл на сохранение результата. Лично я, выходя на замену, был настроен забить гол. Имел свой момент, но, насколько я понял, там был офсайд. Скажем так, начал пристреливаться по воротам соперников – у меня и у команды все еще впереди. Сейчас у нас будет выходной, а после него уже будем готовиться к домашнему матчу с «Колосом».