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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 12:28 | Обновлено 24 сентября 2024, 12:49
213
3

Юрий КЛИМЧУК: «Мы изучали, как играет Динамо»

Нападающий «Руха» прокомментировал ничью против киевского клуба

24 сентября 2024, 12:28 | Обновлено 24 сентября 2024, 12:49
213
3
Юрий КЛИМЧУК: «Мы изучали, как играет Динамо»
ФК Рух. Юрий Климчук

Нападающий львовского «Руха» Юрий Климчук прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (0:0) в матче 7-го тура УПЛ:

«Чувствую себя прекрасно. Каждый день в течение шести месяцев я готовился, чтобы вернуться на поле. Поэтому очень рад, что снова играю и еще и против такого соперника. Да, есть определенная одышка после матча, но это вполне нормально.

«Рух» очень качественно подготовился к этому поединку. Мы изучали, как играет «Динамо», как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны нашего соперника. Если посмотреть на моменты, которые создал «Рух», то нам удалось найти слабости в игре киевлян, но мы не смогли реализовать свои возможности и забить гол.

Не думаю, что в конце матча «Рух» играл на сохранение результата. Лично я, выходя на замену, был настроен забить гол. Имел свой момент, но, насколько я понял, там был офсайд. Скажем так, начал пристреливаться по воротам соперников – у меня и у команды все еще впереди. Сейчас у нас будет выходной, а после него уже будем готовиться к домашнему матчу с «Колосом».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Юрий Климчук
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 3
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DK1961
Динамо имело достаточно моментов, чтобы забить. Что бы он говорил, если бы хоть один момент был реализован? Да, у Руха тоже были возможности для взятия ворот киевлян, но так сложилась эта игра. На мой взгляд, пока самая зрелищная в чемпе. Качели могли качнутся в любую сторону, поэтому все разговоры типа "мы смогли, мы их изучили" - от лукавого.
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+1
Gargantua81
если Динамо не внесет изменения в тактику, то такие осечки пойдут дальше косяком.
соперники будут просто отдавать им середину без боя и позволять стерильную распасовку перед штрафной, выбегая в вертикальные контратаки.
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-1
potemkin78
вот поэтому ты и не игрок нынешней сборной, иж чего удумал супостат - игру соперника изучать, это не наш метод
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-1
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