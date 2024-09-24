Осечка Динамо, Александрия снова в лидерах, крупная победа Шахтера

«Динамо» потеряло первые очки в новом сезоне. Команда Александра Шовковского разошлась миром с «Рухом». Не победило и «Полесье»: житомиряне сыграли вничью с ЛНЗ. Не выиграл и «Кривбасс»: команда Юрия Вернидуба не смогла одолеть «Ворсклу». А вот «Александрия», обыграв «Левый берег», сумела догнать в турнирной таблице «Динамо». Теперь во главе чемпионского забега – двоевластие. «Шахтер» без проблем одолел «Оболонь».

Штрафной тура

Единственный гол в матче «Черноморец» – «Карпаты» был забил после отличной реализации штрафного удара. Защитник львовян Сакив левой ногой элегантно подсек мяч над стенкой: футбольный снаряд залетел в дальний угол ворот: без шансов для голкипера. Это первый гол Тараса в УПЛ.

Удаление тура

Форвард «Левого берега» Сухоручко в матче против «Александрии» умудрился заработать два предупреждения в течение двух минут. На 44-й минуте первое, на 45+1 – второе. И, что интересно, «горчичники» Даниил получал в центре поля.

Угловой тура

Результативно разыграли подачу от углового на 68-й минуте футболисты «Александрии» в поединке против «Левого берега». В чужую штрафную площадь подоспел центрбек команды Ротаня Шабанов. Артем сыграл как заправский форвард: выиграл позицию у Семенова и протолкнул мяч в сетку.

Матч тура

Лидер, «Динамо», в Киеве принимал «Рух» – команду из лидирующей группы. Поединок оправдал свой высокий статус. Матч получился интенсивным, конкурентным и интересным. Моменты создавали обе команды. В целом инициативой чаще владели хозяева, но именно гости были ближе к забитому мячу. После ударов Притулы и Климчука мяч угодил в каркас ворот. Туда же он угодил и после дальнего удара Шапаренко. В итоге матч завершился нулевой ничьей. «Динамо» впервые в нынешнем сезоне потеряло очки.

Философ тура

Достаточно оригинально ответил на вопрос о плохой реализации моментов в игре против «Руха» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский. У него спросили – мол, видите ли вы в этом проблему. На что наставник «бело-синих» ответил: «Вы видите проблему – я вижу возможности. Это совсем другое».

Цифра тура

Матч против «Руха» для капитана «Динамо» Ярмоленко стал 250-м, проведенным Андреем в чемпионатах Украины. Больше него поединков за «бело-синих» провели лишь Шовковский, Гусев и Ващук.

Характер тура

НК Верес

После первого тайма матча против «Ингульца» «Верес» проигрывал 0:2. Гости удачно реализовали стандартные моменты: отличились Малыш и Виливальд. Однако во второй половине встречи хозяева наконец-то проснулись. И заиграли быстрее. В середине второго тайма Кльоц один мяч отквитал. А уже в компенсированное время Мрвальевич принес «Вересу» ничью, отличившись ударом с «точки».

Пенальти тура

Если объективно охарактеризовать пенальти, приведший ко второму голу «Вереса» в ворота «Ингульца», то наиболее подходящим эпитетом в данном случае будет «спорный». Волохатый столкнулся в своей штрафной зоне со статичным Годей, и для арбитра встречи Кубряка этого было достаточно, чтобы указать на одиннадцатиметровую отметку.

Но на этом неоднозначность момента не закончилась, поскольку голкипер «казаков» Паламарчук справился с ударом Мрвальевича. Однако судьи определили, что вратарь «Ингульца» в том моменте заступил за линию ворот, и Мрвальевич получил второй шанс. Со второго раза он переиграл Паламарчука.

Гол тура

Отличный мяч в ворота «Кривбасса» забил форвард «Ворсклы» Иеде. Нигериец на пятачке обыграл поочередно двух оппонентов, сместился в угол штрафной площади и сильным ударом отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

Слова тура

Вот как объяснил главный тренер «Полесья» Имад Ашур процессы, происходящие внутри его команды: «Развитие, обучение, прогресс не могут быть линейными. Мы хотим взять и нарисовать график, где все будет идти вверх. Так не будет. Он ретропрогрессивный, то есть, мы делаем шаги вперед, потом мы должны в какой-то момент пережить стагнацию, а иногда и регресс. Желательно, чтобы регресса было минимум, но процессы стагнации, которые будут, являются важнейшим моментом и ему надо уделить большее внимание. В такие моменты мы потом сможем понять, движемся ли мы в том направлении, в котором хотим». Как говорят в подобных случаях, все просто и понятно.

Дебют тура

В матче против «Колоса» за «Зарю» дебютировал арендованный у «Динамо» форвард Супряга. К сожалению для Влада, его дебют оказался неудачным: и его новая команда проиграла, и он сам ничем не впечатлил (Супряга был заменен на 63-й минуте игры).

Разгром тура

Единственная крупная победа в туре зафиксирована на «Арене Львов», где «Шахтер» принимал «Оболонь». Номинальные хозяева поля доминировали на протяжении почти всей игры, и их ощутимое преимущество вылилось сразу в четыре забитые мячи. Их авторами стали Бондаренко, Судаков, Траоре и Невертон.

Ассист тура

Крутой передачей в матче против «Оболони» отметился защитник «Шахтера» Винисиус. На 17-й минуте поединка бразилец сделал ассист на Бондаренко в падении через себя, после чего Артем в одно касание отправил мяч в ворота.

Символическая сборная тура