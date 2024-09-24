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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 10:34 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:36
757
1

Скрипник возьмет паузу в тренерской карьере

54-летний наставник хочет передохнуть до зимы

24 сентября 2024, 10:34 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:36
757
1
Скрипник возьмет паузу в тренерской карьере
УПЛ. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, бывший наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник пока не планирует возвращаться к работе. После отставки из харьковского клуба Скрипник вернулся в Германию, где живет его семья.

Наставник хочет взять паузу в работе и отдохнуть. Во время зимней паузы Скрипник готов снова рассматривать варианты продолжения тренерской карьеры. Однако пока у тренера нет конкретных предложений по работе. При надлежащем предложении Скрипник готов снова работать в Украине.

Последние 5 лет Скрипник тренировал в Украине. Сначала возглавлял «Зарю», затем «Ворсклу». С начала 2024 года тренировал «Металлист 1925». После проигрыша стыкового матча за право сыграть в УПЛ «Левому Берегу» подал в отставку.

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Сергей Цыба Sport.ua
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Игорек1957
Після Ворскли та Металіста 1925 тяжко йому буде знайти команду!Розвалив Харківську команду 
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