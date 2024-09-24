Скрипник возьмет паузу в тренерской карьере
54-летний наставник хочет передохнуть до зимы
Как стало известно Sport.ua, бывший наставник «Металлиста 1925» Виктор Скрипник пока не планирует возвращаться к работе. После отставки из харьковского клуба Скрипник вернулся в Германию, где живет его семья.
Наставник хочет взять паузу в работе и отдохнуть. Во время зимней паузы Скрипник готов снова рассматривать варианты продолжения тренерской карьеры. Однако пока у тренера нет конкретных предложений по работе. При надлежащем предложении Скрипник готов снова работать в Украине.
Последние 5 лет Скрипник тренировал в Украине. Сначала возглавлял «Зарю», затем «Ворсклу». С начала 2024 года тренировал «Металлист 1925». После проигрыша стыкового матча за право сыграть в УПЛ «Левому Берегу» подал в отставку.
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